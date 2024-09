Leapmotor B10 in arrivo in Europa per rivaleggiare con Kia e Hyundai

Leapmotor, il marchio cinese supportato da Stellantis, sta facendo il suo ingresso nel mercato europeo con due modelli elettrici e non ha perso tempo nell’annunciare un terzo veicolo. La Leapmotor B10, un SUV compatto, infatti, è già stata svelata attraverso alcuni teaser ufficialo. La sua presentazione mondiale avrà luogo al prestigioso Salone dell’auto di Parigi.

A differenza della city car T03 e del SUV C10, già disponibili in Cina prima che arrivassaero in Europa, la B10 è un modello del tutto inedito, assente anche nei piani iniziali della collaborazione con Stellantis. Questo SUV si inserisce in un segmento già molto affollato. I concorrenti sono veicoli del calibro della Kia EV3 e la Hyundai Kona Electric.

Stellantis ha dichiarato che la B10 sarà la prima vettura globale ad adottare la nuova “piattaforma B” di Leapmotor, con l’obiettivo di rendere tale tecnologia accessibile a una platea più ampia. Non sono stati rilasciati molti dettagli tecnici sul sistema di propulsione, ma sembra certo che la B10 potrebbe essere completamente elettrica.

In Cina, Leapmotor propone sia veicoli elettrici a batteria (BEV) che modelli con estensione dell’autonomia (EREV). Non si esclude che anche questo nuovo SUV possa offrire entrambe le soluzioni. Nei teaser rilasciati, la B10 mette in mostra una carrozzeria camuffata che ne rivela solo le linee generali. Elementi distintivi come le maniglie a scomparsa, i fari divisi e le strisce LED posteriori mettono in risalto il gusto moderno per questo modello. Il posteriore, però, richiama un po’ quello di una Porsche Cayenne.

In Europa, l’offerta del marchio si limita al momento alla T03 e alla C10. Il piano dell’azienda prevede il lancio di un nuovo modello ogni anno per i prossimi tre anni, a partire proprio dalla imminente B10.

Secondo quanto riportato da Car News China, il prezzo della Leapmotor B10 nel mercato cinese dovrebbe oscillare tra i 14.500 e i 21.500 dollari.