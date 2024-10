Alfa Romeo Junior, il pacchetto per il noleggio offerto dal Biscione

Alfa Romeo punta ancora una volta sull’eleganza e sullo stile inconfondibile dei suoi modelli, lo abbiamo visto nuovamente con la nuova Junior. La bellezza delle vetture del Biscione è indiscutibile, ed è proprio per questo motivo che il marchio sta cercando un nuovo slancio, nonostante alcune sfide non indifferenti, soprattutto nel corso degli ultimi anni.

Uno degli esempi di successo più evidenti è il SUV Stelvio, un modello Alfa Romeo che ha giocato un ruolo fondamentale nel rilancio del brand. Le ottime vendite di questo modello hanno infatti permesso di ampliare significativamente la gamma di Alfa Romeo. Anche grazie al SUV, nel 2025, è stata introdotta la nuova Junior.

Il modello ha suscitato da subito molte discussioni per il suo design ritenuto forse troppo “da city car” per un’Alfa Romeo. A proposito del nome, invece, essendo prodotta fuori dall’Italia, la dirigenza Stellantis ha preferito virare da Milano a “Junior”, un nome che comunque offre numerose possibilità sul mercato.

La Junior, pienamente dentro la categoria dei B-SUV, con dimensioni compatte, è omologata per cinque persone. È disponibile in due versioni, una con motorizzazione Full Hybrid e l’altra completamente elettrica. Sotto il cofano della Junior batte un motore a 3 cilindri da 1200 centimetri cubici, in grado di sviluppare fino a 136 cavalli, con una velocità massima di 206 km/h.

Il prezzo di partenza è fissato a 29.900 euro, ma Alfa Romeo offre anche una vantaggiosa opzione di noleggio a lungo termine. Con un anticipo di 4.935 euro, è possibile accedere a un piano con 35 rate mensili di 449 euro. Questo noleggio a lungo termine include: manutenzione stradale, assistenza 24 ore su 24, e copertura RCA e Kasko con protezione contro furto e incendio. L’offerta risulta interessante per chi desidera mettersi al volante di una Alfa Romeo Junior senza impegnarsi nell’acquisto.