Alfa Romeo: Santo Ficili prende il posto di Jean-Philippe Imparato come CEO

Alfa Romeo ha un nuovo CEO. Si tratta di Santo Ficili che prende il posto di Jean Philippe Imparato alla guida della casa automobilistica del Biscione. Anche questa novità rientra nella rivoluzione al management del gruppo Stellantis che noi stessi abbiamo definito come un vero e proprio terremoto.

Santo Ficili subentra a Jean-Philippe Imparato come nuovo numero uno di Alfa Romeo

Jean-Philippe Imparato era stato nominato amministratore delegato di Alfa Romeo il 19 gennaio del 2021 pochi giorni dopo la nascita del gruppo Stellantis dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe. In precedenza era stato CEO di Peugeot brand con il quale aveva raggiunto risultati davvero importanti.

Questo di Imparato comunque non è un addio a Stellantis. Infatti il francese oltre a mantenere il suo attuale ruolo di CEO di Pro One, è stato recentemente nominato Chief Operating Officer per la regione Enlarged Europe, succedendo a Uwe Hochgeschurtz, che ha annunciato il suo prossimo allontanamento dall’azienda. Con quasi 34 anni di esperienza accumulata nella gestione di brand, business unit e reti commerciali, maturata all’interno dell’azienda, Jean-Philippe Imparato si prepara a contribuire in modo significativo al rafforzamento dei risultati commerciali della regione durante questo periodo critico di transizione energetica, ponendo particolare attenzione alle vendite e alle strategie di mercato per massimizzare le opportunità di crescita.

Jean-Philippe Imparato col CEO di Stellantis, Carlos Tavares

Il nuovo CEO di Alfa Romeo è dunque Santo Ficili che fino a poche ore fa ricopriva la carica di country manager di Stellantis in Italia. Ficili, nato nel 1966, ha intrapreso la sua carriera in Fiat nel 1987, dopo aver trascorso tre anni presso la Scuola Aziendale Lancia, dove ha acquisito competenze fondamentali nel settore automobilistico. Inizialmente, Ficili ha iniziato la sua carriera lavorando nell’area post-vendita, dove ha sviluppato una solida base di conoscenze e competenze. Successivamente, ha ampliato la sua esperienza nel settore dei veicoli commerciali, così come in quello delle automobili per passeggeri.

Nel 2015, è stato nominato responsabile della divisione EMEA di Mopar, la quale gestisce le attività post-vendita per i marchi di FCA. Dal 2019, Ficili ricopre il ruolo di capo del Business Center Italy di FCA, oltre a essere responsabile delle operazioni di vendita di FCA nella regione EMEA. La sua carriera è stata caratterizzata da una continua crescita professionale e da un impegno costante nell’ottimizzare le prestazioni aziendali in un mercato competitivo e in continua evoluzione. Ricordiamo infine che il nuovo numero uno di Alfa Romeo sarà pure CEO di Maserati al posto di Davide Grasso.