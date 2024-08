Alfa Romeo Junior, ecco il primo riconoscimento: in Germania vince il ‘Design Trophy’

La nuova Alfa Romeo Junior, da poco tempo svelata alla stampa internazionale, ha già conquistato il suo primo riconoscimento di design. Il riconoscimento all’italiana arriva grazie a un sondaggio tra i lettori della rivista tedesca specializzata Auto Zeitung che l’hanno eletta la migliore tra molte auto della stessa categoria e attualmente in commercio e di successo.

La sportiva compatta ha ottenuto il Design Trophy, premio per il miglior design nella categoria “Small Cars/City Cars/Compacts”, superando ben 63 modelli in gara. L’Alfa Romeo Junior (annunciata inizialmente come Milano prima del drastico e repentino cambio di nome in fretta e furia) rappresenta alla perfezione la filosofia di design di Alfa Romeo.

Le sue dimensioni ridotte racchiudono in un “pacchetto” molto completo i fondamentali del design italiano, firmato dal Centro Stile Alfa Romeo. La linea della Junior, come per quella dei modelli della gamma del Biscione, si distingue per l’armonia delle proporzioni, la purezza delle linee e l’attenzione maniacale alla qualità delle superfici.

Gli stilisti hanno lavorato su questa vettura mettendo grande attenzione a ogni dettaglio con un tocco artigianale, distaccandosi dalle tendenze troppo “razionali” del segmento per creare una silhouette sinuosa e accattivante. Il linguaggio di design è profondamente comunicativo, all’insegna di un vero e proprio colpo d’occhio, arricchito da elementi funzionali che si ispirano alla tradizione del marchio, come la celebre “coda tronca”.

Questo dettaglio non solo rende omaggio a icone come la leggendaria Giulia TZ, ma migliora anche l’aerodinamica del veicolo, garantendo maggiore velocità, agilità ed efficienza. Il frontale deciso è caratterizzato dai fari “3+3” con i Full LED Matrix adattivi, elementi distintivi del marchio.

Il celebre scudo Alfa Romeo, per la prima volta, è disponibile in due varianti: Leggenda e Progresso. La versione Leggenda, con la griglia nera e la firma Alfa Romeo in corsivo, richiama le sportive degli anni ’20 e ’30. La variante Progresso, ispirata alla nuova Alfa Romeo 33 Stradale, offre una reinterpretazione audace della croce e del serpente del Biscione. All’interno dell’auto domina la cura dei dettagli, l’alta qualità dei materiali e un’atmosfera avvolgente inconfondibile per la tradizione del marchio di cui stiamo parlando.