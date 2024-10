Alfa Romeo Stelvio 2025: dimensioni maggiori per il SUV di seconda generazione?

Alfa Romeo Stelvio 2025 arriverà nel corso del prossimo anno forse intorno alla metà. Rispetto al modello attuale subirà un bel cambiamento estetico, tecnologico e anche alla gamma dei motori. Esteticamente parlando sarà più sportivo e aerodinamico con la coda tronca e uno stile più da SUV coupé. Inoltre è quasi certo che il SUV di segmento D del Biscione crescerà ma non troppo rispetto alla generazione attuale.

Dimensioni maggiori e stile più sportivo e aeordinamico per Alfa Romeo Stelvio 2025

Infatti questo veicolo sarà realizzato su piattaforma STLA Large che può ospitare veicoli che vanno da 4,76 a 5,13 metri. Lo Stelvio attuale misura 4,69 m e quindi sarà più grande. Pensiamo comunque non di troppo dato che poi in futuro nella gamma del Biscione arriverà un altro SUV più grande intorno ai 5 metri. Come vi abbiamo scritto in altre occasioni, Alfa Romeo Stelvio 2025 sarà solo elettrico. La conferma è arrivata nelle scorse settimane e l’ha data direttamente il CEO Jean Philippe Imparato. In gamma ci sarà però una versione range extender con un motore termico che alimenterà la batteria cosa che garantirà oltre 1.000 km di autonomia.

Alfa Romeo Stelvio 2025 punterà forte su piacere di guida e sulle prestazioni. Le sospensioni dovrebbero disporre di tecnologie avanzate, pensate per garantire prestazioni dinamiche di alto livello. Inoltre grazie alla nuova piattaforma si dovrebbe assistere ad un netto miglioramento nella digitalizzazione a bordo, grazie all’integrazione con il cloud di Amazon e a una vasta gamma di comandi vocali e gestuali.

Infine ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio, al pari della nuova Giulia che vedremo nel 2026, continuerà ad essere una vettura completamente made in Italy. Infatti sarà assemblata presso lo stabilimento Stellantis di Cassino come del resto avviene per l’attuale generazione. Già ad inizio anno potrebbero arrivare novità importanti per questo modello destinato ad avere un ruolo importante per il Biscione a livello globale.