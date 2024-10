La nuovissima Alfa Romeo Junior ha appena fatto la sua prima apparizione in Grecia, alla presenza di giornalisti automobilistici, al salone Auto Athina 2024. Il nuovo modello è lungo 4,17 m e conserva in pieno tutte le caratteristiche del DNA originale del marchio milanese. Si tratta di una vettura nuova e pienamente in linea con l’era moderna, una porta d’accesso al magico mondo dell’Alfa Romeo, con la missione di creare la nuova generazione di Alfisti.

Alfa Romeo Junior ha fatto la sua prima apparizione in Grecia e attende il pubblico ad Auto Athina 2024 dal 5 al 13 ottobre

Con linee dinamiche e l’ultima evoluzione del caratteristico 3+3 luci, Alfa Romeo Junior ha una forte identità di design che si completa con la filosofia “Coda Tronca” del posteriore. L’immagine nell’abitacolo è altrettanto dinamica, con un quadro strumenti digitale Cannocchiale da 10,25″, illuminazione ambientale e le ultime novità in termini di connettività e tecnologia digitale. Tuttavia, l’atmosfera sportiva è idealmente combinata con un’elevata ergonomia e usabilità, in modo che l’auto supporti perfettamente la vita di tutti i giorni.

Alfa Romeo Junior è disponibile in versione ibrida da 136 CV e in versione elettrica pura da 156 CV e 400 km di autonomia, mentre entro fine anno saranno disponibili sia la Q4 a trazione integrale con sistema di propulsione ibrido da 136 CV sia la versione top di gamma Veloce del 280 CV. Con significativi miglioramenti dell’ingegneria sportiva alle sospensioni, ai freni, allo sterzo e alle ruote, la Junior Veloce esalta al massimo la sua dinamica sportiva e affascina il guidatore.

Essendo il B-SUV più sportivo e allo stesso tempo un modello completamente moderno e facile da usare che copre tutte le esigenze, il nuovissimo Alfa Romeo Junior porterà la casa automobilistica del Biscione ad una crescita delle vendite, supportato tra l’altro da una tecnologia d’avanguardia, rapporto qualità prezzo molto competitivo e la garanzia di 4 anni sulle parti meccaniche che ne deriva.