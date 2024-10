Fiat, tutti i modelli del marchio in Brasile avranno l’opzione MHEV

Sembra annunciata da tempo, non è una novità assoluta, vista anche l’importanza del mercato di cui si parla. Fiat si sta preparando a una svolta significativa in Brasile. I cambiamenti erano già visibili a partire dalla trasformazione della sede italiana e l’introduzione della nuova gamma “Grande Panda” e della famiglia “Uno”. Motorizzazioni e veicoli sono pronti ad arricchire l’avvenire nel mercato brasiliano.

Secondo quanto riportato dalla rivista Autoesporte, Fiat introdurrà una versione “flex” ibrida (parliamo della propulsione Mild Hybrid) per ogni modello del marchio in Brasile. Non sarà un passaggio immediato per tutta la gamma, quello al sistema MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle). Solo entro il 2028, come si apprende, l’intera offerta del marchio italiano sarà elettrificata. Modelli come Mobi, Argo e Cronos sono destinati a uscire di scena, come già suggerito dall’arrivo di nuovi veicoli come Pulse e Fastback.

Fiat non sarà la sola a seguire questo percorso: anche Renault sta intraprendendo una strategia simile. Sebbene la Pulse sia un SUV derivato dall’Argo e la Fastback sia definibile una sorta di evoluzione della Cronos, l’arrivo della Grande Panda segnerà ufficialmente la fine della Uno e sostituirà Mobi e Argo. La Grande Panda, o “Uno” come potrebbe essere chiamata in Brasile, sarà il simbolo di questa rivoluzione Fiat.

La nuova compatta sarà dotata di un sistema ibrido leggero con motore basato su un impianto elettrico a 12V e il motore GSE 1.0 Turbo. Il sistema MHEV include un generatore con motore elettrico al posto dell’alternatore tradizionale, connesso al motore a combustione tramite una cinghia. Questo sistema, che utilizza anche una batteria al litio e un modulo di controllo, offre una piccola spinta di coppia nelle fasi di partenza e consente lo spegnimento anticipato del motore prima che il veicolo si arresti completamente.

Modelli attuali come Pulse e Fastback adotteranno questo pacchetto MHEV a 12V, già presente in Italia, e lo stesso accadrà per la Strada. Per quanto riguarda la Toro 1.3 Turbo, utilizzerà un sistema “HEV Flex” con un motore elettrico da 30 cavalli e cambio a doppia frizione. Questi aggiornamenti nella gamma Fiat fanno parte del progetto Bio-Hybrid, che comprende anche un pacchetto PHEV destinato alla Jeep.