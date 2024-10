Fiat Grande Panda: vendite boom? Filtra ottimismo

Fiat Grande Panda è stata svelata lo scorso 11 luglio ma ancora non sono stati aperti gli ordini e soprattutto non si conoscono prezzi e versioni. La vettura sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac e la sua produzione partirà a breve con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento. Non ci dovrebbero però essere ritardi di svariati mesi come aveva suggerito qualcuno.

Filtra ottimismo in casa Fiat a proposito di quelli che potrebbero essere i risultati di vendita di Fiat Grande Panda

Nonostante non si conoscano ancora i prezzi ufficiali da Fiat filtra ottimismo su quelli che potrebbero essere i risultati di questa auto sul mercato. L’interesse suscitato sembra essere davvero alto e dunque ci sono buone possibilità che il brand torni a crescere conquistando nuove quote di mercato con questa auto quando finalmente arriverà sul mercato.

La vettura che sarà prodotta su piattaforma smart car di Stellantis dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 18 mila euro per la versione con motore ibrido che secondo quanto anticipato dal numero uno di Fiat il CEO Olivier Francois dovrebbe arrivare sul mercato già in versione full optional. La versione elettrica invece sulla falsariga della Citroen E-C3 dovrebbe costare poco meno di 25 mila euro e garantire circa 320 km di autonomia.

Considerati i prezzi a cui verrà proposta, il segmento di mercato che è tra i più popolari in assoluto e le prime impressioni dei moltissimi appassionati interessati al modello, i presupposti per un ottimo risultato ci sono tutti. Magari non si arriverà ai livelli del modello attuale ma considerato prezzo e posizione di mercato sembra probabile che questa vettura, al pari di quanto sta avvenendo con la Citroen C3, possa ottenere ottimi risultati contribuendo a migliorare la situazione generale del brand torinese.