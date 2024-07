Fiat Uno Mille, torna lo storico nome italiano ma solo in Brasile

Fiat Uno? Cosa? Un nome che a molti farà senza dubbio scendere una lacrimuccia sul viso. Molti altri, magari, non sanno neanche cosa sia una Fiat Uno. C’era la Mille, la “Fire”, la CS, quest’ultima prodotta in Brasile e importata anche qui, in Italia. E proprio di Brasile continueremo a parlare in questo articolo che con la storica Fiat Uno ha poco in comune, tranne che l’omaggio a un pezzo di storia del marchio italiano.

La nuova “Fiat Uno Mille”, infatti, conosciuta anche come Fiat Grande Panda, è il nome che potrebbe approdare nel grande Stato sudamericano. Recentemente avvistata in Italia, nel modello base privo di accessori estetici, ha suscitato interesse per le diverse parti in nero, tra paraurti, specchietti retrovisori, maniglie delle porte, griglia inferiore, telai dei finestrini e i passaruota.

Il modello, già commentato come un chiaro omaggio alla prima Panda, lo storico Pandino degli anni Ottanta, richiama molto anche la vecchia Uno, un’auto amatissima e decisamente celebre in Brasile. Le immagini non fanno che confermare l’ispirazione tratta dalle storiche Fiat Uno e Fiat Panda. Manca ancora l’annuncio ufficiale da parte di Fiat per il suo lancio in Brasile e, soprattutto, manca la conferma di questo incredibile nome per il mercato brasiliano.

Tantissime le speculazioni sul nome che verrà utilizzato nel mercato brasiliano. Ci sono opzioni come Fiat Argo, lo stesso Grande Panda o il ritorno del nome iconico, appunto, Uno Mille. Il modello sarà costruito sulla piattaforma CMP, la stessa utilizzata dalla Citroën C3, una variante denominata STLA Smart.

In Brasile, probabilmente, la Grande Panda avrà due motorizzazioni: un motore 1.0 aspirato da 75 CV e un motore 1.0 turbo da 130 CV. La versione turbo sarà probabilmente un Bio-Ibrido con configurazione micro-ibrida (MHEV). Il lancio ufficiale della Fiat Grande Panda è previsto per l’11 luglio, un’occasione per conoscere meglio i progetti di Stellantis per la nuova gamma di vetture Fiat.

Il Brasile, d’altronde, resta il mercato più grande per Fiat, e per questo avrà una grande influenza sul futuro del marchio. Alcuni analisti ritengono che il nome Argo non abbia ottenuto un grande successo di vendite, mentre altri pensano che il nome Fiat Uno Mille potrebbe attrarre molti fan. Un’altra possibilità è l’uso del nome globale Grande Panda, anche se questo richiederà una spiegazione per il pubblico brasiliano. La decisione finale sarà presa da Emanuele Cappellano, nuovo responsabile di Stellantis Sud America.

Di certo, la Nuova Uno Mille sarà più grande della Fiat Mobi e leggermente più piccola della Fiat Argo, tutti prodotti commercializzati in Brasile da Stellantis. Ci sono tutti gli ingredienti per il grande successo americano, visto il design che richiama il vecchio amatissimo modello.