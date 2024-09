Fiat Cronos è la grande sorpresa della prima metà di settembre nel mercato auto del Brasile

Fenabrave ha diffuso la classifica delle auto più vendute in Brasile nella prima metà di settembre e la sorpresa più grande è la Fiat Cronos. Non esattamente per la sua posizione complessiva, dato che è solo 14esima, ma perché appare ben davanti alle due vetture che hanno guidato il segmento delle berline negli ultimi anni: Chevrolet Onix Plus e Toyota Corolla.

Ottimo risultato in Brasile per la berlina Fiat Cronos nella prima metà di settembre

La Fiat Cronos ha chiuso la prima metà di settembre 2024 con 2.200 immatricolazioni, circa 460 vetture davanti alla Onix Plus e 530 immatricolazioni in più rispetto alla Corolla. Anche se è troppo presto per indicare una tendenza, il dato è rilevante per il mercato perché, nei primi decenni del 21° secolo, la Fiat Siena è stata per anni l’auto più venduta del segmento.

A parte l’ottimo exploit di Fiat Cronos, dobbiamo segnalare che nella prima metà di settembre la leadership assoluta nel mercato auto del Brasile spetta a Fiat Strada, con 6.600 unità vendute, seguita da Volkswagen Polo, che ne ha 5.400. La differenza tra le due auto più vendute in Brasile è già di 1.200 unità nelle due settimane, ma si tratta di una lotta tra questi due modelli per il titolo di auto più venduta in Brasile nel 2024 che di certo continuerà fino a fine anno.

Dunque per Fiat Cronos, che di recente ha ricevuto un aggiornamento, si tratta di un ottimo risultato. La berlina viene prodotta da Stellantis in Argentina presso lo stabilimento di Cordoba. L’auto è presente ormai sul mercato da molti anni ma nonostante ciò non sembra perdere smalto. In Argentina è l’auto più venduta da molti anni. Nel 2024 però deve fare i conti con l’avanzata di Peugeot 208. In brasile come dicevamo si sta avvicinando alle due berline più vendute nel paese.