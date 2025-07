Fiat Doblò Cargo nominato “Small Van of the Year” agli Auto Express New Car Awards 2025

Fiat Doblò Cargo Van è stato premiato come “Small Van of the Year” da Auto Express ai New Car Awards 2025, un riconoscimento che celebra il suo design rinnovato e le tecnologie avanzate introdotte lo scorso anno. Anche il Fiat Scudo ha ottenuto una menzione speciale nella categoria “furgone medio”. Il Doblò si distingue per versatilità, spaziosità e flessibilità, supportando efficacemente le attività lavorative quotidiane. La versione elettrica offre un’autonomia fino a 342 km e una ricarica rapida che raggiunge l’80% in 30 minuti. Entrambe le motorizzazioni, elettrica e diesel, vantano una portata utile fino a 1000 kg (800 kg per l’elettrico) e spazi interni personalizzabili, con dotazioni come l’ePTO che trasforma il veicolo in una vera officina mobile.

I giudici hanno evidenziato l’efficienza e la tecnologia di Fiat Doblò Cargo

La Smartphone Station di Fiat Doblò Cargo rappresenta un’importante innovazione, permettendo al conducente di gestire tutti i dispositivi di infotainment tramite i comandi al volante o il controllo vocale. La radio Uconnect, dotata di un touchscreen a colori da 10 pollici, arricchisce l’esperienza a bordo con un sistema di navigazione integrato e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto™. Il display digitale personalizzabile completa un sistema tecnologico avanzato.

Paul Barker, direttore di Auto Express, ha evidenziato come l’evoluzione in efficienza, tecnologia e design abbia posizionato il Fiat Doblò Cargo al top della categoria, grazie anche alla vasta gamma di versioni adatte a ogni esigenza lavorativa, soprattutto in ambito urbano.

Fiat Doblò

Giuseppe Cava, CEO di FIAT UK, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento di “Small Van of the Year” assegnato a Fiat Doblò Cargo e per la menzione speciale del Fiat Professional Scudo. I veicoli Fiat Professional sono progettati per garantire praticità, efficienza e valore, supportati da una rete di assistenza dedicata. L’E-Doblò, prodotto nello stabilimento Stellantis di Ellesmere Port, offre un’alternativa elettrica con prezzi a partire da £26.850 (IVA esclusa), mentre il Doblò diesel parte da £22.940 (IVA esclusa). Il Fiat Scudo parte da £29.435 per la versione diesel e £37.605 per quella elettrica (IVA esclusa).