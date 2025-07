Francois: “Nuova Fiat Punto tornerà? Dipende”

Nuova Fiat Punto è un’auto di cui spesso vi parliamo in quanto le voci sul suo ritorno sebbene non vi sia nulla di ufficiale continuano a far discutere sul web e non solo. Del resto parliamo di una delle vetture più amate tra quelle messe in vendita da Fiat negli ultimi 30 anni e non stupisce dunque che la gente continui a chiedersi se vi sarà il suo ritorno. Anche in una recente intervista concessa in Spagna ad El Mundo, al numero uno della principale casa automobilistica italiana, l’amministratore delegato Olivier Francois, è stata fatta una domanda a proposito di questa vettura.

Ecco cosa ha detto Olivier Francois a proposito del ritorno della nuova Fiat Punto

A Francois è stato chiesto se in futuro ci dobbiamo aspettare il ritorno di una nuova Fiat Punto. Il numero uno della casa torinese ha dichiarato: “Dipende. Oggi la gente preferisce i SUV, mentre i modelli elettrici devono essere bassi e snelli, quindi c’è un conflitto di interessi. Se le batterie si evolvessero al punto che l’aerodinamica diventasse meno importante, potremmo tornare a modelli a due volumi e alle forme che hanno reso Punto o Uno un successo”.

Dunque da parte del CEO di Fiat non c’è una chiusura totale ma nemmeno una conferma del possibile ritorno di una nuova Fiat Punto nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Francois ha ammesso che quando divenne CEO di Fiat fu lui a dire no al ritorno di Punto in quanto all’epoca produrre una vettura di questo tipo sarebbe stato poco redditizio. I costi di sviluppo sarebbero stati molto alti e non giustificati dalle possibili entrate. Oggi ovviamente le cose potrebbero essere diverse con l’avvento di Stellantis che potrebbe mettere a disposizione le sue tecnologie ma nel frattempo il mercato è cambiato e anche in Europa le persone sembra preferire SUV e crossover anche nei segmenti di mercato che un tempo vedevano primeggiare le berline e le hatchback.

Ovviamente la speranza di molti è che in futuro il mercato possa mettere nelle condizioni Fiat di riportare sul mercato un simile modello.