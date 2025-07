Fiat Grande Panda nominata “Supermini dell’anno” agli Auto Express New Car Awards 2025

La Fiat Grande Panda ha recentemente ricevuto un importante riconoscimento, venendo premiata come “Supermini dell’Anno” ai New Car Awards 2025 da Auto Express, la rivista automobilistica più letta e rispettata nel Regno Unito. Questo premio si aggiunge a quello già conquistato da Autocar nel 2025, che l’aveva insignita del titolo di “Miglior Piccola Auto”. La Grande Panda rappresenta così un ulteriore successo per FIAT, che potrà presto aprire gli ordini per il mercato britannico, con una proposta capace di unire stile, praticità e sostenibilità. Oltre al titolo principale, il modello ha ottenuto anche una menzione speciale nella categoria “Auto elettrica conveniente dell’anno”, confermando l’apprezzamento per la sua proposta elettrificata.

Fiat Grande Panda è stata anche ‘molto apprezzata’ nella categoria ‘Auto elettrica conveniente dell’anno’

La nuova Fiat Grande Panda è stata concepita per portare avanti lo spirito pratico, funzionale e innovativo della storica Panda degli anni ’80, che ha conquistato molte generazioni di automobilisti. Questa versione moderna si distingue per dimensioni compatte e un design italiano originale, che le conferisce una personalità vivace e dinamica. La vettura si basa sulla Stellantis Smart-Car Platform, una piattaforma versatile e tecnologicamente avanzata che supporta motorizzazioni ibride ed elettriche, permettendo così di rispondere alle esigenze di mobilità sostenibile senza rinunciare a prestazioni e comfort.

Paul Barker, direttore di Auto Express, ha sottolineato come la Grande Panda racchiuda tutte le qualità che ci si aspetta da una citycar moderna: praticità, comfort, personalità, divertimento e un costo di gestione contenuto. Secondo Barker, FIAT dimostra ancora una volta di saper realizzare utilitarie di grande valore. Anche Giuseppe Cava, amministratore delegato di FIAT UK, ha espresso soddisfazione per il riconoscimento ottenuto, evidenziando come la Grande Panda sia un modello accessibile, divertente da guidare e perfettamente in linea con l’obiettivo del marchio di offrire soluzioni di mobilità sempre più sostenibili e innovative.

La Fiat Grande Panda è disponibile in due versioni principali: una completamente elettrica e una ibrida. La variante elettrica monta un motore da 83 kW (113 CV) alimentato da una batteria da 44 kWh, che garantisce un’autonomia di circa 320 km secondo il ciclo WLTP, ideale per l’uso quotidiano in città e brevi spostamenti extraurbani. La versione ibrida, invece, combina un motore a benzina turbocompresso da 1,2 litri e 110 CV con una batteria agli ioni di litio da 48 V e un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti, offrendo un buon compromesso tra efficienza e prestazioni.

Restando fedele alla tradizione di praticità che ha sempre caratterizzato la Panda, la nuova Grande Panda introduce soluzioni tecniche intelligenti, come il cavo di ricarica a spirale integrato e brevettato, esclusivo della versione elettrica. Questo cavo, che supporta la ricarica in corrente alternata fino a 7 kW, è alloggiato sotto il cofano, una scelta che libera spazio nel bagagliaio e semplifica l’uso quotidiano, migliorando la comodità di chi guida.

Grande Panda si distingue anche per l’attenzione alla sostenibilità ambientale, grazie all’utilizzo di materiali riciclati nella produzione degli interni. Ad esempio, ogni vettura contiene il materiale recuperato da circa 140 cartoni per bevande, mentre l’allestimento La Prima prevede un rivestimento della plancia realizzato con il tessuto BAMBOX Bamboo Fiber Tex, che include fibre di bambù vere.

Il modello elettrico è disponibile negli allestimenti (RED) e La Prima, mentre la versione ibrida può essere scelta nelle varianti Pop, Icon e La Prima. Nel Regno Unito, la Grande Panda sarà ordinabile entro la fine dell’estate, con prezzi a partire da £18.035, proponendosi come una soluzione compatta, accessibile e sostenibile per la mobilità urbana del futuro.