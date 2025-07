Nuova Fiat Pandina si farà e non si escludono altre segmento A a Pomigliano

Nuova Fiat Pandina, che qui vi mostriamo in un celebre e ben riuscito render di Avarvarii di qualche tempo fa, si farà. Lo ha ribadito nel corso di una recente intervista concessa ad El Mundo in Spagna il numero uno di Fiat, il CEO Olivier Francois. Francois ha confermato che l’auto verrà prodotta sempre a Pomigliano su una nuova piattaforma e che prenderà il posto dell’attuale Fiat Panda a partire dai prossimi anni. Una data precisa non c’è ancora ma si parla comunque entro il 2029 – 2030.

E’ confermato Pomigliano ospiterà la produzione della nuova Fiat Pandina e forse anche di altre segmento A

Nuova Fiat Pandina, come era stato detto in altre occasioni, avrà uno stile abbastanza diverso rispetto alla Panda attuale. Infatti avrà molti elementi di design in comune con la nuova Fiat Grande Panda e ci saranno dei richiami evidenti anche alla prima generazione di Panda degli anni ’80. L’auto arriverà sul mercato in versione elettrica al 100 per cento e molto probabilmente anche ibrida. I prezzi dovrebbero essere abbastanza competitivi grazie alle nuove tecnologie attualmente in fase di sviluppo che Stellantis metterà a disposizione per questo progetto. Questo sia per la versione termica che per quella completamente elettrica.

Altra cosa molto interessante che ha detto Olivier Francois nel corso di questa intervista concessa ad El Mundo e che forse presso lo stabilimento Stellantis di Pomigliano saranno prodotte altre vetture di segmento A del gruppo Stellantis senza però specificare di quali auto o di quali brand si possa trattare. Molto probabilmente lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi quando il nuovo CEO di Stellantis Antonio Filosa annuncerà il nuovo piano industriale del gruppo automobilistico che prenderà il posto di Dare Forward 2030 che verrà pesantemente revisionato. Vedremo dunque in proposito quali novità emergeranno già a partire dalle prossime settimane.