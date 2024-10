Citroen, il concept a Parigi sembra un’anteprima della prossima C5 Aircross

Citroen ha già svelato i dettagli della line-up che sarà pronto per il Salone dell’Auto di Parigi in quest’edizione 2024. Ebbene ci sarebbe anche una sorpresa speciale. Un nuovo concept, infatti, sarebbe destinato a evolversi in un modello di produzione, forse una Citroen che potrebbe essere un elemento chiave nella gamma.

Il marchio francese non ha ancora rivelato il nome della show car, ma molti osservatori ipotizzano che rappresenti un’anticipazione della futura generazione del SUV compatto C5 Aircross. Citroen ha descritto questo concept come una “show car altamente espressiva”, dimostrazione di una forte personalità e di un design audace. Una di quelle buonissime idee francesi in allestimento Aircross.

Inoltre, secondo quanto dichiarato, l’ipotetica Citroen C5 Aircross (tutto da confermare) sarà “vivace e coerente con il nuovo linguaggio stilistico di Citroen”, già visibile nei recenti modelli C3 e C3 Aircross. Il concept sembra preannunciare un modello molto importante per il marchio, molti sperano, appunto, la prossima versione della C5 Aircross.

Considerando l’importanza del segmento dei SUV compatti in Europa, è logico pensare che Citroen stia preparando un aggiornamento significativo per il suo modello attuale, che è in commercio dal 2018. Sono passati tanti anni dall’introduzione, perché non operare un sostanzioso rinnovamento?

La nuova C5 Aircross dovrebbe debuttare nel 2025 e sarà strettamente legata alla Opel Grandland del 2024, condividendo con quest’ultima la piattaforma STLA Medium. Questa architettura offrirà diverse opzioni di motorizzazione, inclusa una versione completamente elettrica, mild-hybrid e plug-in hybrid. Rispetto alla generazione precedente, la nuova Citroën C5 Aircross potrebbe essere più spaziosa, puntando a soddisfare ancora meglio le esigenze delle famiglie e posizionandosi in maniera più solida rispetto alla C3 Aircross, un modello che è andato crescendo un bel po’ nelle dimensioni.

A livello di design, ci si aspetta uno stile più geometrico rispetto alla Peugeot 3008, con cui condividerà molte caratteristiche tecniche. Il Salone di Parigi, uno dei grandi eventi europei, è in programma dal 14 al 20 ottobre 2024, sarà il palcoscenico per la presentazione ufficiale di questa show car. Citroen svelerà anche le versioni aggiornate dei crossover C4 e C4 X e alcune novità per il quadriciclo elettrico Ami.