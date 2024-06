Nuova Citroen C3 Aircross: il SUV è disponibile anche in versione a 7 posti

Citroën sta apportando un cambiamento radicale al suo approccio al mercato dei SUV compatti reinventando completamente la nuova Citroen C3 Aircross. Presentato nella sua versione europea, questo nuovissimo modello condivide con la recente C3 la nuova piattaforma Smart Car, permettendole di posizionarsi ad un prezzo molto interessante. Condivide con esso la nuova identità del marchio e lo stesso linguaggio formale, sia all’interno che all’esterno.

Un vero SUV, offre protezione, robustezza, facilità di accesso a bordo e sensazione di sicurezza, oltre a uno stile deciso, muscoloso e moderno. La statura e le dimensioni della nuova C3 sono cambiate con il suo nuovo posizionamento. Con i suoi 4,39 metri di lunghezza, la versione 5 posti offre il miglior spazio interno della sua categoria nella fila 2. Inoltre, Citroën propone anche una versione inedita che offre fino a 7 posti, prima nel segmento: progettata con le stesse proporzioni , offre una flessibilità di utilizzo senza eguali pur rimanendo compatto e maneggevole.

La nuova Citroen C3 Aircross propone per la prima volta una versione a 7 posti

Spaziosa e ben equipaggiata, la nuova Citroen C3 Aircross garantisce un’esperienza di guida facile e confortevole ogni giorno, in città e su strada. Sempre attenta alle aspettative dei clienti che cercano benessere, spazio a bordo e praticità, la nuova C3 Aircross è dotata del concetto C-Zen-Lounge® con Head-Up Display e volante multifunzione compatto, e del nuovo Citroën Advanced Comfort ® sedili riprogettati per un supporto ottimizzato. Il comfort a bordo è esaltato grazie all’adozione, per la prima volta e su tutte le versioni, delle sospensioni Citroën Advanced Comfort® con arresti idraulici progressivi. E per una maggiore tranquillità, C3 Aircross offre tutte le tecnologie di assistenza alla guida previste in questo segmento, oltre a un sistema di infotainment di ultima generazione che incorpora uno schermo touchscreen da 10,25 pollici.

Oltre al motore a benzina, Nuova C3 Aircross passa all’elettrificazione attraverso due offerte: un propulsore ibrido 48V da 136 cavalli, particolarmente versatile, che favorisce la riduzione dei consumi, e una versione completamente elettrica. Con un’autonomia di oltre 300 km (in attesa di certificazione), quest’ultimo porta grande tranquillità nel quotidiano e consente lunghi viaggi grazie alla sua ricarica dal 20% all’80% in soli 26 minuti e all’utilizzo dell’applicazione -. ROUTES, un pianificatore di percorso che si adatta in tempo reale ai cambiamenti lungo il percorso. Nel 2025 sarà disponibile una versione con un’autonomia superiore a 400 km.

Dopo aver reinventato la C3, Citroën lo fa di nuovo con la nuovissima C3 Aircross: un concetto di SUV familiare perfetto per le persone attive che cercano modularità e robustezza. Sarà prodotto in Europa nello stabilimento di Trnava. Ora ordinabile, la C3 Aircross rende la mobilità elettrica accessibile a partire da 27.400 euro, e dà accesso all’elettrificazione a partire da 25.500 euro con la versione Hybrid 136 a benzina tradizionale, è disponibile a partire da 19.400 euro. Con una lunghezza di 4,39 metri, la nuova C3 Aircross presenta nuove proporzioni e un cambio di assetto. Il suo design esterno rivela un SUV che esprime forza e potenza. Il suo nuovo atteggiamento la rende più decisa, più muscolosa e più robusta, con uno stile più verticale e angoli più acuti. Nuova C3 Aircross è l’espressione del nuovo linguaggio formale di Citroën applicato al SUV.

“Fin dall’inizio del progetto, abbiamo voluto rafforzare l’ancoraggio della Nuova Citroen C3 Aircross nel mondo dei SUV. Abbiamo optato per un design robusto e deciso, con uno stile che apporta muscoli e forza. Con più di 20 cm di altezza da terra, la sua posizione di guida rialzata e il suo design con delicati effetti di luce, la nuova C3 Aircross fa il grande passo e diventa un vero SUV”. Boris Reinmoller, responsabile del progetto di progettazione C3.

La nuova Citroen C3 Aircross adotta un’espressione assertiva da SUV con un design deciso e molto grafico, consolidato da scudi ampi e robusti. Questi ultimi adottano clip verticali di colore nella parte frontale che il cliente può modificare a suo piacimento. Il design del pannello frontale riprende il nuovo logo svelato sulla concept car Oli nel 2021 e recentemente adottato dalle berline ë-C3 e C3. Il design delle ottiche fa parte della nuova firma luminosa a tre punti inaugurata anche dalla concept car Oli. Il cofano motore alto e orizzontale così come le linee verticali della prua confermano il concetto di SUV della nuova C3 Aircross. Con una larghezza di 1,79 m, il design conferisce forza e forza al design dei parafanghi anteriori che coprono le grandi ruote da 690 mm. Le protezioni dei passaruota si ispirano al concetto di forma quadrato-rotondo introdotto dalle berline ë-C3 e C3. Sottili linee di bordo ravvivano i lati del modello.

Vista di lato, Nuova Citroen C3 Aircross mette in risalto i suoi geni da SUV e dimostra un equilibrio perfetto. La sua altezza di 1,66 metri il tetto dritto offrono ampio spazio a bordo per tutti i passeggeri. La sua altezza da terra di oltre 200 mm gli consente di offrire una migliore protezione e un accesso a bordo più semplice, nonché una guida più sicura in quota. Il lungo lunotto senza deflettore contribuisce alla buona illuminazione a bordo e la sua copertura accoglie nella parte posteriore una clip dal colore personalizzabile, che ricorda quella presente sullo scudo.

Con una lunghezza contenuta di 4,39 metri, Nuova Citroen C3 Aircross mantiene la sua manovrabilità e facilità di guida, per un veicolo che rimane agile in città ed evita lo stress del parcheggio. Offre un passo di 2,67 m per massimizzare lo spazio a bordo ed è disponibile in due versioni a 5 e 7 posti con silhouette e dimensioni esterne rigorosamente identiche. Il cliente ha quindi la possibilità di optare per l’una o l’altra di queste due versioni, a seconda delle proprie esigenze e desideri.

La sua versione a 5 posti offre un’abitabilità da record nella seconda fila e un bagagliaio da 460 litri. Per i clienti che cercano un’offerta ancora più versatile e flessibile nel quotidiano, C3 Aircross è disponibile nella versione 7 posti, funzionale e facile da usare. Il suo passo di 2,67 m – il più generoso della categoria – consente una lunghezza delle porte posteriori senza precedenti, consentendo un eccellente accesso a bordo alla fila 2 per la versione 5 posti e alla fila 3 per la versione 7 posti.

“La nuova Citroen C3 Aircross è stata progettata per essere compatibile con sette persone a bordo. E quando si progetta una silhouette abbastanza spaziosa per sette persone, inevitabilmente si spinge la versione a 5 posti al vertice della categoria in termini di spazio al secondo posto. volume della fila e del bagagliaio”, ha dichiarato Thierry Blanchard, Responsabile progetto prodotto C3 Aircross.

Citroën propone una versione 7 posti della nuova C3 Aircross, unica in questo segmento. Il disegno del pannello posteriore offre una coda dinamica e verticale, garantendo una buona abitabilità per gli occupanti della terza fila. L’ampia porta posteriore della nuova C3 Aircross e la facile inclinazione degli schienali della panca della fila 2 (40/60) facilitano l’accesso alla fila 3, che dispone di due comodi sedili aggiuntivi ripiegabili nel pavimento. Molto semplici da azionare in un solo gesto, questi due sedili aggiuntivi garantiscono una grande flessibilità di utilizzo a seconda delle esigenze. Quando non sono utilizzati, il bagagliaio offre una superficie di carico perfettamente piana.

La disposizione della fila 2 è diversa tra le versioni a 5 e 7 posti. Nella sua versione a 7 posti, la nuova C3 Aircross offre nella seconda fila la stessa lunghezza al ginocchio della berlina C3, una larghezza dei gomiti di 25 mm superiore alla media della categoria e un’altezza libera generosa. Entrambi gli occupanti della terza fila di sedili beneficiano di poggiatesta, braccioli laterali, portabicchieri, presa USB, vano piedi e aria condizionata. La nuova C3 Aircross nella sua versione 7 posti raggiunge così il perfetto equilibrio tra dimensioni esterne contenute che favoriscono la tranquillità della guida quotidiana e uno spazio generoso che permette di ospitare fino a sette persone. Considerato che il 93% dei possessori europei di B-SUV percorrono meno di 80 km al giorno, i due sedili posteriori della versione a 7 posti rappresentano la soluzione ideale. Con tutti i sedili aperti, il volume del bagagliaio è di 40 litri e di 330 litri nella configurazione a 5 posti.