Salone di Parigi 2024: Peugeot presenterà una gamma di modelli elettrici e innovazioni tecniche

“I Leoni stanno arrivando” è lo slogan di Peugeot per il Salone di Parigi 2024. La casa del Leone esporrà al suo stand: L’intera gamma di prodotti elettrici, la più completa e ampia tra tutti i marchi europei, il nuovissimo E-408, presentato in anteprima mondiale e che completa la gamma di 12 veicoli completamente elettrici (di cui 9 autovetture e 3 veicoli commerciali leggeri), le versioni Long Range di E-3008 e E-5008 con 700 o 668 chilometri di autonomia, due grandi innovazioni tecniche per più emozioni e piacere di guida: Inception Concept , il rivoluzionario Hypersquare e la prossima generazione del i-Cockpit. A disposizione dei visitatori sarà un inedito simulatore di guida. Nello stand sarà esposta anche la hypercar ibrida 9X8.

Ecco tutte le novità di Peugeot al Salone dell’auto di Parigi 2024

Peugeot annuncerà la nuovissima campagna pubblicitaria per la gamma di prodotti 100% elettrici, la campagna “Powered by Lions” con il partner Born Free. La casa del Leone è più impegnata che mai a portare il piacere di guida a un nuovo livello. Il puro piacere di guida che ispira progresso e innovazione sarà il filo conduttore per i visitatori dello stand del brand al Salone di Parigi 2024 dal 14 al 20 ottobre, Paris Expo Porte de Versailles, Padiglione 4.

Ogni giorno Peugeot propone una serie di eventi legati ai settori più importanti del Marchio. Due giorni sono dedicati al Campionato Mondiale Endurance (WEC) con i piloti Jean Eric Vergne e Nico Müller che condividono questa esperienza unica con il pubblico. Una giornata sarà incentrata sul tema “Peugeot, un marchio responsabile”, con particolare attenzione all’organizzazione Under the Pole, che presenterà la sua “carovana educativa” e la sua capsula tecnologica subacquea e offrirà workshop di masterclass per le scuole francesi. Un giorno viene presentato il partner Stade Toulousain, un club di rugby. Una giornata sarà dedicata alle arti visive, con YellowKorner e il fotografo Laurence Laborie che presenteranno al pubblico la loro arte.

Peugeot sarà presente anche a La Seine Musicale di Boulogne-Billancourt, dove sarà allestito un centro test drive dove i clienti potranno testare l’intera gamma di prodotti. La nuova gamma di modelli ad alimentazione elettrica al 100% incarna la gioia del progresso e delle innovazioni tecniche con l’ anteprima mondiale della berlina fastback E-408.

Il rivoluzionario sterzo Hypersquare sarà di serie sui veicoli Peugeot a partire dal 2026. Ciò significa un cambiamento radicale nell’esperienza di guida e nel piacere di guida. Per la casa del leone l’innovazione tecnica passa anche dalle corse, in particolare dalla partecipazione al WEC, simbolo dell’eccellenza francese. Progresso significa anche agire come marchio responsabile, con partnership come Born Free e Under The Pole, attraverso le quali il marchio intraprende azioni concrete per sensibilizzare e preservare l’ambiente e la biodiversità.

I modelli esposti nello stand Peugeot al Salone di Parigi 2024 sono la E-208, E-2008, E-308, E-3008, E-5008, E-408. Quest’ultima viene presentata in anteprima mondiale, combinando uno stile inaspettato e accattivante con un’efficienza eccezionale. La E-408 è unica nel suo segmento grazie al suo design dinamico fastback.

Per Peugeot, anche la partecipazione del Marchio al Campionato Mondiale Endurance (WEC) fa parte dell’eccellenza francese. L’hypercar ibrida 9X8, ospite d’onore del Salone di Parigi presso lo stand del leone, continua l’eredità delle leggendarie 905 e 908, che vinsero la 24 Ore di Le Mans nel 1992, 1993 e 2009. Massima espressione del design del Marchio, 9X8 è un vero laboratorio di ricerca e sviluppo, che apporta tecnologia, affidabilità e prestazioni ai veicoli di serie.

Peugeot è un marchio responsabile che si impegna a difendere i propri valori e a sostenerli al di là del proprio core business. Ecco perché Peugeot è orgogliosa di collaborare con organizzazioni come Under The Pole e Born Free, che riflettono l’impegno a favore dell’educazione, della protezione dell’ambiente e della conservazione della biodiversità.

Peugeot e-3008

Under The Pole è un programma di ricerca subacquea che combina spedizioni innovative in tutto il mondo, ricerca scientifica e sensibilizzazione sulla conservazione degli oceani, soprattutto tra le generazioni più giovani.

Al Motor Show di Parigi presenteranno in particolare la loro “carovana educativa” e la loro capsula subacquea per la ricerca scientifica. Born Free è un’associazione che gestisce un programma educativo per aiutare le comunità del Parco Nazionale Meru in Kenya a convivere con la fauna selvatica. I visitatori potranno scoprire come questi progetti si inseriscono nella filosofia del marchio Lion e contribuiscono a un futuro più sostenibile.

I visitatori potranno scoprire Inception Concept nell’area “Tech Innovation” dello stand Peugeot. Presentato di recente al VivaTech, questo concept car ridefinisce lo spazio interno grazie alla piattaforma STLA BEV-by-design, che presenta un pavimento piatto e comodi sedili per un’esperienza simile a un lounge. Inception Concept è parte del futuro della mobilità che unisce comfort, sostenibilità e tecnologie all’avanguardia.

Incorpora tecniche innovative per risparmiare risorse, ridurre il peso e minimizzare gli sprechi garantendo livelli di prestazioni eccezionali. Con il nuovo i-Cockpit, Inception Concept offre un’evoluzione significativa dell’ergonomia del conducente grazie allo sterzo Hypersquare, che consente un’esperienza di guida futuristica, intuitiva e divertente.

Lo sterzo Hypersquare è ergonomico e intuitivo da tenere in mano ed è dotato di controlli touch personalizzabili simili a quelli di un tablet, rendendo la guida facile come usare uno smartphone. Il sistema di sterzo elettronico (steer-by-wire) fornisce un controllo preciso e reattivo a portata di mano eliminando il tradizionale collegamento meccanico tra lo sterzo e gli pneumatici. Peugeot Hypersquare e la prossima generazione di i-Cockpit saranno utilizzati sui prossimi veicoli del Marchio entro il 2026.

Oltre al simulatore di guida Hypersquare, i visitatori dello stand del leone potranno partecipare a numerose attività durante tutta la settimana del Salone di Parigi. Tantissimi spettacoli ti aspettano: eventi WEC con i piloti e gli influencer di Peugeot Sport, i giocatori dello Stade Toulousain, partner storico di Peugeot, oltre ad una giornata dedicata ai temi di Under The Pole e Born Free, oltre a come presentazione le arti visive di YellowKorner. Peugeot non vede l’ora di condividere il suo entusiasmo e la sua visione del piacere di guida con la stampa e il pubblico al Salone di Parigi 2024.