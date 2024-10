Citroën protagonista al Salone di Parigi con la sua rinnovata gamma di vetture

Nel suo stand al Salone di Parigi, Citroën mostrerà tutto il dinamismo di un marchio che rinnoverà la quasi totalità dei suoi modelli in poco più di un anno. La casa francese approfitterà dell’evento per svelare in esclusiva la nuova immagine della sua gamma di prodotti. I prodotti si rinnovano, ma con un filo conduttore che guida il marchio da oltre 100 anni: essere un marchio popolare che offre un’esperienza automobilistica semplice, con prodotti dal design audace e confortevole e che danno risposte concrete alle sfide della società. In questo contesto, Citroën presenterà presso lo stand una gamma di prodotti completamente elettrificati, con soluzioni su misura per le esigenze dei clienti.

Citroën presenterà quattro anteprime mondiali, tra cui una show car

Nel 2024, Citroën rimescola le carte nel segmento B svelando due nuovi modelli rivoluzionari che saranno esposti allo stand: C3 e C3 Aircross. La prima grande fiera per la C3, che nel 2024 darà una svolta al suo segmento e otterrà un grande successo commerciale. Sono in corso le prime consegne, il che significa che i primi clienti stanno già mettendo le mani su un’auto economica, disponibile con alimentazione a benzina o elettrica, comoda, dallo stile moderno, versatile e completamente equipaggiata.

Prima apparizione pubblica per questo modello, presentato a giugno e che presto raggiungerà i concessionari. C3 Aircross è il SUV compatto più conveniente che offre carattere forte, efficienza energetica, spazio e comfort a bordo e può ospitare fino a sette persone. Mentre Citroën introduce due importanti novità nel segmento B e rinnova completamente Berlingo, SpaceTourer e i veicoli commerciali associati entro il 2024, l’azienda presenta una revisione completa delle sue berline del segmento C. Citroën approfitta del Salone di Parigi per presentare due anteprime mondiali:

C4 è più comoda ed elegante che mai, mentre la C4 X è una veloce fastback con un ampio spazio al suo interno. Citroën sviluppa così ulteriormente due importanti protagonisti nei rispettivi mercati, concentrandosi sulla C4, che si colloca al secondo posto tra le berline del segmento C in Europa. Pioniere dell’offerta elettrica in questo segmento, è ora una delle berline elettriche più popolari del segmento C. La C4 X ha avuto un buon inizio in Medio Oriente e in particolare in Turchia. Offre numerosi vantaggi per ispirare le persone anche in Europa.

A Parigi, Citroën presenterà inoltre in anteprima mondiale la sua visione del prossimo modello del Marchio con una show car espressiva. È colorato, fedele al nuovo linguaggio di design Citroën e ha una presenza molto forte. Questa visione del futuro delizierà senza dubbio i visitatori.

La Citroën Ami festeggerà il suo quarto anniversario nel 2024 e oltre 65.000 clienti nei 17 mercati in cui è venduta. Essendo la prima a offrire una soluzione economica, semplice e confortevole per l’elettromobilità, l’Ami con il suo carattere unico ha cambiato la vita di molte famiglie e il panorama stradale fornendo maggiore libertà e autonomia. Ami sarà presente sullo stand con modelli iconici e sorprese create dai designer Citroën.

Uno spazio di vita accogliente e colorato, lo stand offrirà ai visitatori l’opportunità di fare numerose scoperte e di immergersi nell’esperienza del marchio: popolare, energico, rilassato, semplice, vivace e vibrante. Per tutta la settimana, presso lo stand Citroën verranno proiettati contenuti realizzati in collaborazione con YouTube, che offriranno incontri e resoconti sull’attualità del Marchio.