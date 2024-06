La nuova Opel Grandland ha dato via alle idee della Experimental

Opel Experimental è molto più di un concept car. Fin dalla sua anteprima, ha mostrato ciò che caratterizzerà i futuri modelli Opel: con un design chiaro e audace, il miglior utilizzo dello spazio, nonché le più moderne tecnologie (di illuminazione) e la trazione completamente elettrica. Il primo modello di serie che dà vita a molti dettagli della Opel Experimental è la nuova Opel Grandland, recentemente introdotta. A pochi mesi dalla première dell’Experimental, sta già dando vita allo spirito dello studio del marchio e portando molte funzionalità nella produzione in serie.

Dal concetto alla realtà: nuova Opel Grandland dà vita alle idee della Opel Experimental

La nuova Opel Grandland è un ottimo esempio di come i designer e gli ingegneri Opel possano realizzare in un breve lasso di tempo sogni automobilistici orientati al futuro, fedeli al motto dell’anniversario “125 anni di produzione automobilistica Opel” “Sempre avanti dal 1899 ”. La vettura di Opel riempie di vita tutti e tre gli standard Opel: Detox, Modern German e Greenovation. A prima vista si nota il suo stile straordinariamente chiaro e audace, sia all’interno che all’esterno. Il nuovo arrivato trasuda pura fiducia in se stesso.

Il design affilato del volto del marchio Opel fornisce un contributo decisivo a questo: il nuovo 3D Vizor integra il flash Opel, illuminato per la prima volta, e l’innovativa tecnologia “Edge Light”. Allo stesso tempo, la nuova Grandland riprende anche il design “Opel Compass” dello studio Opel Experimental: la piega verticale e il Vizor orizzontale convergono con l’Opel Blitz “elettrizzato” al centro.

A festeggiare la sua anteprima è anche la luce Intelli-Lux Pixel Matrix HD leader del settore . Per la prima volta il sistema conta più di 50.000 elementi e consente una distribuzione della luce ad alta risoluzione. Le nuove animazioni di saluto e di addio, proiettate come grafica davanti al veicolo, forniscono anche una prima impressione di quali saranno gli sviluppi futuri possibili nel campo dell’illuminazione.

La vista posteriore rivela anche un’altra anteprima: la nuova Grandland è il primo modello di serie Opel a integrare la scritta OPEL illuminata e animata in modo sperimentale al centro della sua firma luminosa della bussola. Inoltre, Opel sottolinea l’approccio “Greenovation” di pensare e costruire un’auto in modo da preservare le risorse: il nome del modello Grandland non appare più in lettere cromate, ma è invece impresso al centro del portellone.

Anche gli interni della nuova Opel Grandland sono chiari, audaci e attenti alle risorse: le linee orizzontali – come quelle che vanno dal quadro strumenti alle portiere – rafforzano la sensazione di larghezza e spaziosità, mentre il display centrale da 16 pollici, leggermente inclinata verso il conducente e la consolle centrale alta trasudano sportività. Dietro il volante, un ampio display completamente digitale fornisce le informazioni più importanti.

Insieme all’head-up display Intelli-HUD, assicura che il conducente possa sempre tenere gli occhi sulla strada e godersi così il piacere di guida. Inoltre, la modalità Pure può essere selezionata manualmente o automaticamente. Ciò riduce al minimo necessario il contenuto del display informativo del conducente, dell’head-up display e dello schermo centrale, riducendo ulteriormente al minimo la distrazione: “Detox” nella sua forma più chiara. E fedele all’approccio “Greenovation” di Opel, tutti i tessuti e i rivestimenti degli interni sono realizzati con materiale riciclato al 100% .

Naturalmente, Opel continua costantemente la sua strategia di elettrificazione con la nuova Grandland. Ma c’è di più: è la prima Opel a beneficiare della piattaforma Stellantis STLA Medium, progettata specificamente per i modelli elettrici a batteria. La nuova architettura, il nuovo pacco batteria piatto con una capacità fino a 98 kWh, il motore elettrico di nuova generazione e altre caratteristiche di risparmio energetico come la pompa di calore, di serie in Germania, assicurano che la nuova Opel Grandland Electric sia senza emissioni locali per un massimo di circa 700 chilometri secondo WLTP.