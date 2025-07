Citroën GS celebra 55 anni di comfort, innovazione e idropneumatica “Made in Spain”

Citroën GS porta la firma del leggendario Robert Opron, il “padre” di altri modelli leggendari come la SM e la CX. Dopo il suo debutto al Salone dell’Automobile di Parigi del 1970 e nel corso dei suoi oltre 15 anni di storia, ha rafforzato l’immagine di Citroën presso il grande pubblico con un design e interni originali, abbinati a soluzioni tecniche avanzate pensate per ottimizzare il comfort.

Citroën GS portò i progressi tecnologici dei modelli Citroën di alta gamma ai segmenti più popolari

Esteticamente, il suo design era ineguagliabile sul mercato, mentre tecnicamente vantava innovazioni insolite per questo tipo di veicolo. In questo modello, Opron fondeva armoniosamente l’aerodinamica delle coupé con le caratteristiche delle berline dell’epoca, aggiungendo innovazioni come i quattro freni a disco, un telaio in lega leggera e le sospensioni idropneumatiche che contribuì a diffondere in Spagna. Il suo motore a quattro cilindri raffreddato ad aria sviluppava 60 CV e raggiungeva una velocità massima di 150 km/h. Questo motore fu utilizzato anche sulle motociclette francesi BFG negli anni ’80.

Gli interni presentavano un cruscotto futuristico, opera del prestigioso designer Michel Harmand, che aveva dimostrato il suo talento in altri modelli del marchio come la CX. Concepita come una scultura, presentava elementi innovativi come il tachimetro, che imitava la forma di una lente d’ingrandimento, e il freno a mano integrato.

Come ci si aspetta da una Citroën, la GS aveva lavorato intensamente per sviluppare soluzioni che uniscano comfort, ergonomia e sicurezza. La visualizzazione delle informazioni più rilevanti in modo semplice e intuitivo consentiva di risparmiare secondi preziosi di tempo di reazione. Mezzo secolo fa, l’obiettivo era ridurre al minimo i tempi di reazione attraverso comandi intuitivi ed ergonomici a portata di mano, spie luminose e il tachimetro a disco rotante, precursore degli indicatori digitali della Citroën BX, della prima Citroën C4 e dell’attuale gamma del marchio.

Rivoluzionaria, divenne rapidamente un punto di riferimento in termini di prestazioni, comfort e design. Presentata nel 1970 e votata Auto Europea dell’Anno nel 1971, la Citroën GS fu elogiata dal pubblico e dalla stampa per il suo comfort degno di una limousine, il design elegante e aerodinamico e i comandi rivoluzionari, ergonomici e facilmente accessibili. Grazie soprattutto alle sospensioni idropneumatiche, che offrivano un comfort da tappeto volante, divenne chiaramente il modello più confortevole della sua categoria.

Oltre al suo stile inconfondibile, il comfort era il principale punto di forza della Citroën GS e del suo successore, la GSA. Grazie all’eccezionale tenuta di strada offerta dalle sospensioni idropneumatiche, questo modello veniva presentato nelle pubblicità con un tappeto rosso che cancellava buche e avvallamenti di strade e autostrade, con una stabilità tale da permettere a un quartetto d’archi e fiati di esercitarsi su strada e da riuscire a tenere al suo posto la cenere di un sigaro, proteggendo la tappezzeria.

Dopo il lancio della versione station wagon nel 1972 e un piccolo restyling nel 1976, la GS si evolse negli anni ’80, diventando la Citroën GSA. Fu la prima Citroën a 5 porte, ma non l’ultima: da allora, il portellone posteriore è stato presente su praticamente tutti i modelli Citroën venduti fino a oggi.

Eletta Auto Europea dell’Anno nel 1971, fu il veicolo più venduto in Francia tra il 1975 e il 1978, con una produzione annua di oltre 200.000 unità. In totale, furono prodotte quasi 2,5 milioni di GS, di cui 478.000 station wagon, principalmente nello stabilimento di Rennes-la-Jançis (Francia), luogo di nascita di questo modello. In Spagna, 153.983 unità furono prodotte nello stabilimento di Vigo, che assemblava esclusivamente questo modello tra il 1984 e il 1986.

Oltre al design e alle caratteristiche, la Citroën GS è passata alla storia come uno dei pochi modelli a montare il motore a pistoni rotanti Wankel. Questa tecnologia era caratterizzata dall’eliminazione del moto alternato creato dal gruppo albero motore-biella-pistone nei motori convenzionali. Qui, c’era un solo rotore di forma triangolare che ruota in un basamento, creando camere in cui avvenivano le quattro fasi della combustione (aspirazione, compressione, combustione e scarico). A ogni giro del rotore, questo ciclo si ripeteva tre volte.

Questi motori si distinguevano per l’assenza di vibrazioni e la silenziosità, ma nel caso del GS a doppio rotore, si distinguevano anche per l’elevato consumo di carburante. Prodotto tra il 1974 e il 1975, la crisi petrolifera lo distrusse completamente. Raggiungeva una potenza di 107 CV e una velocità massima di 175 CV.