Nuova Citroen C3: week end di porte aperte nelle concessionarie italiane

Citroën risponde alla crescente richiesta degli automobilisti italiani con un evento speciale “porte aperte” in tutte le sue concessionarie il prossimo sabato 21 e domenica 22 settembre. Questa sarà un’opportunità imperdibile per scoprire la Nuova Citroen C3, disponibile sia in versione elettrica che a benzina. La vettura offre una vasta gamma di innovazioni progettate per una mobilità sostenibile e accessibile, combinando comfort eccezionale con un design distintivo e audace, caratteristici del marchio.

Speciale “porte aperte” in tutte le sue concessionarie il prossimo sabato 21 e domenica 22 settembre per la nuova Citroen C3

La Nuova Citroen C3 introduce i nuovi elementi stilistici del marchio, rappresentando la quarta generazione di un modello di successo globale, con oltre 5.600.000 unità vendute. Completamente rinnovata, la C3 sfoggia un design audace e moderno. Questo nuovo linguaggio estetico, svelato per la prima volta con il concept Citroën Oli nel 2022, mette in evidenza un contrasto marcato tra elementi verticali e orizzontali, con linee nette che attraversano l’intero veicolo, conferendogli un carattere deciso e tecnologico.

Il frontale della Nuova Citroen C3 si distingue per un design più alto e verticale, caratterizzato da un nuovo logo ovale con i classici “chevron” posizionati al centro con orgoglio. Ai lati, griglie orizzontali nere lucide esaltano il design, presentando una reinterpretazione tecnica e giocosa degli chevron, ispirata a motivi e principi architettonici.

La Nuova Citroën ë-C3 si presenta come un’innovativa soluzione per la mobilità urbana sostenibile. Dotata di un motore elettrico da 113 CV e una batteria da 44 kWh, offre un’autonomia fino a 440 km nel ciclo urbano, rendendola perfetta per gli spostamenti quotidiani. La ricarica rapida permette di raggiungere l’80% della batteria in appena 26 minuti, garantendo praticità e performance senza compromessi.

La ë-C3 si distingue per il suo design audace e altamente personalizzabile, caratterizzato da linee moderne e accattivanti. Gli interni, progettati per offrire il massimo comfort, sono arricchiti da tecnologie all’avanguardia come il display touch da 10,25″, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, la vettura è equipaggiata con diversi sistemi di assistenza alla guida, tra cui la frenata automatica di emergenza e il riconoscimento dei segnali stradali, garantendo sicurezza e comodità in ogni viaggio.

Copyright William Crozes @ Continental Productions

Giovanni Falcone, Managing Director di Citroën Italia, ha dichiarato: “Con il lancio della Nuova Citroen C3, puntiamo a offrire soluzioni di mobilità accessibili e sostenibili per tutti. La ë-C3 segna una rivoluzione nel segmento delle city car elettriche, mentre la versione a benzina della C3 continua ad essere un’icona in costante evoluzione. Siamo entusiasti di accogliere i clienti nelle nostre concessionarie questo fine settimana per far loro vivere l’esperienza di un modello che unisce comfort, sicurezza e sostenibilità, in linea con i valori di Citroën. È un momento di grande condivisione, rafforzato dai risultati già ottenuti: abbiamo già raccolto oltre 7.000 ordini per la nuova C3, di cui il 30% per la versione elettrica”.