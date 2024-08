Abarth 600e, si avvicina il debutto della più potente di sempre del marchio

Abbiamo già visto il lancio dell’Abarth 500e, la casa dello Scorpione torna alla ribalta con il secondo modello elettrico: l’Abarth 600e, basata sulla nuova Fiat 600 elettrica. Al momento, non sono ancora stati svelati tutti i dettagli, per questo l’attesa per la presentazione ufficiale si fa trepidante. Ma pare che non sarà lunga, poiché Olivier Francois, CEO di Fiat, ha annunciato che le prime prove su strada saranno possibili a novembre.

La nuova Abarth 600e si distingue dalla 500e per le innovazioni tecniche certamente rilevanti e intriganti. Lo sviluppo di questo modello da parte di Abarth ha visto la profonda partecipazione di Stellantis Motorsport, che ha lavorato insieme per creare la piattaforma Perfo-eCMP, un’evoluzione avanzata della piattaforma eCMP.

Il B-SUV è stato sottoposto a una completa revisione, partendo dalle sospensioni specifiche, un impianto frenante potenziato con dischi maggiorati. Tutto per migliorare la dissipazione del calore e la durata. Non potevano mancare nella Abarth 600e degli pneumatici sviluppati grazie all’esperienza nelle competizioni di Formula E. Per enfatizzare il look aggressivo e sportivo, la 600e è stata dotata di un body kit dedicato, con un nuovo paraurti con splitter più ampio, carreggiate allargate, cerchi in lega da 20 pollici, minigonne laterali specifiche e un ampio spoiler posteriore.

Anche gli interni sono stati aggiornati comunicare la storica vocazione sportiva del marchio e della vettura ripensata da Abarth. Ci sono sedili racing avvolgenti e un volante dal design sportivo. Per quanto riguarda la motorizzazione, la casa automobilistica ha anticipato che la Abarth 600e sarà equipaggiata con un propulsore da 240 CV. Ma con modelli come l’Alfa Romeo Junior Veloce e la futura Lancia Ypsilon HF arriveranno a 280 CV, non è da escludere che anche la nuova arrivata della casa dello Scorpione possa beneficiare di questa potenza.

La trazione sarà anteriore e la batteria sarà la stessa da 54 kWh presente nella Fiat 600. A completare l’esperienza di guida, non mancherà il Sound Generator pensato per ricreare il classico rombo dei motori termici Abarth, proprio come accade sulla 500e. Si sa già che al momento del lancio sarà disponibile una versione speciale denominata “Scorpionissima“. Sarà prodotta in soli 1.949 esemplari, in omaggio all’anno di fondazione di Abarth.