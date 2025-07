Abarth 600e: calano i prezzi in Svizzera

Abarth in Svizzera ha ridotto i prezzi di listino dell’Abarth 600e: la versione Turismo da 240 CV è ora disponibile a partire da CHF 43.400. I prezzi per la versione top di gamma, la Scorpionissima, limitata a 1.949 unità, partono ora da CHF 47.400.

Scendono i prezzi di Abarth 600e in Svizzera

Che si tratti della versione Turismo o della più estrema Scorpionissima, il cuore pulsante dell’Abarth 600e resta sempre il nuovo motore elettrico di ultima generazione, frutto di un intenso lavoro di sviluppo e testato al banco prova della Formula E, con l’ausilio di un simulatore di pista per ottenere prestazioni precise e affidabili. La Scorpionissima, con i suoi 280 CV, scatta da 0 a 100 km/h in appena 5,85 secondi, mentre la Turismo, con una potenza di 240 CV, raggiunge la stessa velocità in 6,24 secondi. Entrambe si distinguono per reattività e agilità, garantendo prestazioni elevate su ogni tipo di fondo stradale. A supporto di questa dinamica c’è una coppia massima di 345 Nm, una velocità di punta autolimitata a 200 km/h e un’autonomia che può arrivare fino a 321 km nel ciclo combinato WLTP, variabile in base alle specifiche degli pneumatici scelti.

Tra gli altri punti di forza della nuova Abarth 600e figurano i freni sviluppati in collaborazione con Alcon, derivati ​​dalla tecnologia racing. Inoltre, la nuova Abarth 600e è dotata del differenziale autobloccante meccanico Torsen di JTEKT, che offre un migliore controllo del veicolo, una migliore maneggevolezza, una maggiore trazione in curva e una maggiore sicurezza su fondi scivolosi. L’efficacia del differenziale autobloccante è supportata da pneumatici sviluppati appositamente per la nuova Abarth 600e Scorpionissima, basati sulla tecnologia della Formula E.

Sfruttando la loro esperienza nelle corse, gli esperti di Abarth e Stellantis Motorsport hanno prestato particolare attenzione anche ad altri elementi chiave per garantire il successo di questo ambizioso progetto di veicolo elettrico. Hanno aumentato la rigidità delle sospensioni e rinforzato il telaio con una barra antirollio posteriore che modifica il bilanciamento del rollio aumentando la rigidità complessiva della barra antirollio posteriore.

Il sistema di raffreddamento dell’Abarth 600e, dotato di una pompa del liquido di raffreddamento ad alte prestazioni, spinge i limiti del consumo della batteria, che potrebbe limitare le prestazioni della vettura. Infine, ma non meno importante, lo spirito racing si esprime anche nei sedili sportivi Sabelt, che garantiscono prestazioni, dinamismo e supporto al guidatore.