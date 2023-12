La nuova Fiat 600 elettrica è la “Car of the Year” di Carwow

La piattaforma Internet Carwow ha nominato la nuova Fiat 600 elettrica “Auto dell’anno” nella categoria city car. Ai “Carwow Car of the Year Awards 2024”, una giuria di esperti, tra cui il tester di veicoli e il moderatore di YouTube Daniel Hohmeyer, ha selezionato i migliori modelli in dieci categorie di concorso. “Abbiamo selezionato le auto che riteniamo guideranno il gruppo e offriranno qualcosa di nuovo, innovativo e prezioso agli acquirenti che spendono i loro sudati guadagni”, ha affermato Carwow.

Carwow sceglie la Fiat 600 elettrica come vincitrice nella categoria city car

Secondo il verdetto della giuria, la nuova Fiat 600 Electric ha ottenuto il maggior numero di punti tra le city car, non solo nei criteri di “dimensioni compatte” ed “efficienza”. Ha trionfato anche in termini di piacere di guida. “Con le sue dimensioni compatte e i bassi consumi, la Fiat 600 Electric è la city car perfetta, anche grazie alla trazione elettrica. Le piccole vetture FIAT sono da tempo sinonimo di un design fresco e accogliente: anche la Fiat 600 Electric può vantarsene”, ha riassunto Daniel Hohmeyer.

Infatti, grazie alle sue dimensioni compatte, la nuova Fiat 600 Elettrica è il veicolo ideale per l’ambiente urbano. Il SUV compatto ad alimentazione elettrica al 100% ti consente di goderti al massimo la dolce vita italiana senza perdere di vista l’ambiente. Il motore elettrico eroga 115 kW (equivalenti a 156 CV). L’autonomia della nuova vettura di Fiat è di oltre 400 chilometri (ciclo combinato WLTP) e di oltre 600 chilometri se si guida esclusivamente in aree urbane. Nelle stazioni di ricarica adeguatamente attrezzate, la batteria può essere caricata dal 20 all’80% in meno di mezz’ora con una ricarica rapida da 100 kW.

La nuova Fiat 600 Electric porta nuovo slancio al segmento con il suo design iconico e la tecnologia innovativa. Le versioni di modello disponibili sono la Fiat (600e) RED , con la quale FIAT sostiene l’associazione di beneficenza (RED), e la Fiat 600 Elettrica La Prima particolarmente riccamente equipaggiata. Carwow è un sito web indipendente dal marchio per l’acquisto di auto nuove. Gli interessati possono configurare online il veicolo desiderato e ricevere offerte dai concessionari vicini tramite Carwow. Secondo Carwow il sito tedesco conta più di un milione di visitatori al mese.