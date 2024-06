Alfa Romeo Junior Veloce debutta con il nuovo motore 100% elettrico da 280 CV

A pochi giorni dalla dinamica presentazione dell’Alfa Romeo Junior, dove giornalisti di tutto il mondo proveranno la nuova sportiva compatta del marchio presso il circuito prove di Balocco (provincia di Vercelli), il team di ingegneri dell’Alfa Romeo ha finalizzato lo sviluppo dinamico dell’Alfa Romeo Junior. Lo sviluppo da parte dei nostri ingegneri ha permesso di aumentare la potenza del motore elettrico a 280 CV, in linea con i modelli Giulia, Stelvio e Tonale PHEV.

Alfa Romeo Junior Veloce debutta su strada con un motore 100% elettrico che eroga una potenza di 280 CV

Riservata alla stampa specializzata internazionale e prima della fase di omologazione, l’Alfa Romeo Junior andrà al banco prova nella sua versione 100% elettrica da 280 CV/207 kW, sugli stessi circuiti dove gli ingegneri Alfa Romeo hanno validato gli obiettivi progettuali dinamici. Il nuovo motore elettrico debutterà sull’Alfa Romeo Junior Veloce, la versione più sportiva.

Non solo il nuovo motore è un elemento specifico ed esclusivo, ma ogni sviluppo progettuale è stato focalizzato sull’ottimizzazione delle prestazioni, della maneggevolezza e del piacere di guida. Lo sterzo ha ricevuto una calibrazione ad hoc per renderlo il più diretto (14.6) e preciso del segmento. Per rafforzare le eccezionali doti di maneggevolezza, la sospensione è stata abbassata di 25 mm, le barre antirollio anteriori e posteriori sono state maggiorate per garantire rapidità in curva con un elevato livello di grip e stabilità.

L’impianto frenante è stato rivisto e ora prevede dischi anteriori di diametro superiore a 380 mm con pinze fisse monoblocco a quattro pistoncini. Infine, il differenziale Torsen offre la migliore trazione possibile in tutte le condizioni. Anche i pneumatici da 20″ ad alte prestazioni sono specifici per i veicoli elettrici e offrono il miglior compromesso tra aderenza e autonomia.

Lo sviluppo della nuova Alfa Romeo Junior Veloce ha gli stessi obiettivi di tutte le Alfa Romeo: la migliore maneggevolezza e la migliore dinamica di guida della loro categoria. Ecco perché per questo progetto si è avvalso dello stesso team di ingegneri che ha creato progetti unici come la 4C, 8C, Giulia e Stelvio Quadrifoglio, la Giulia GTA e l’attuale sviluppo della 33 Stradale.

L’evento si svolgerà presso il Balocco Proving Ground, dove giornalisti e tester specializzati del settore proveranno la versione più sofisticata della gamma di Junior, nell’ambito della fase precedente l’omologazione. Per la prima volta la stampa internazionale avrà accesso alla configurazione completa del circuito “Langhe”. Una vera esclusività: il percorso completo di oltre 20 km non è mai stato messo a disposizione di piloti esterni che non facessero parte del team di sviluppo Alfa Romeo.

Tutte le vetture stradali Alfa Romeo degli ultimi decenni sono state sottoposte a rigorosi test di sviluppo sullo stesso circuito, esattamente dove l’Alfa Romeo Junior sarà sui banchi prova. Allo stesso modo, anche la storica ed indimenticabile scuderia “Alfa Corse” ha testato e sviluppato qui le vetture da competizione che hanno partecipato alle competizioni automobilistiche internazionali (F1 – DTM – Super Turismo).