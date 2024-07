Nuova Lancia Ypsilon HF: a maggio 2025 il debutto della versione da 280 cavalli

Nuova Lancia Ypsilon HF che è stata mostrata nelle scorse settimane con le prime immagini ufficiali arriverà sul mercato nel corso del mese di maggio del 2025. Questa versione della nuova Ypsilon è la più potente grazie al suo motore elettrico da 280 cavalli, lo stesso di Alfa Romeo Junior Veloce e della futura Abarth 600e. L’annuncio è stato fatto direttamente dal CEO del marchio, Luca Napolitano, il quale ha dichiarato ufficialmente: “Stiamo iniziando a scaldare i motori per il prossimo capitolo del nostro Rinascimento!”.

A maggio 2025 il debutto sul mercato della nuova Lancia Ypsilon HF che avrà 280 cavalli

La nuova Lancia Ypsilon HF si baserà sulla piattaforma Perfo-eCMP, mentre, considerando le specifiche dell’Alfa Romeo Junior Veloce, la batteria sarà sempre quella da 54 kWh. Questa vettura sarà capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,8 secondi. Come vi abbiamo scritto ieri in un altro nostro articolo allo sviluppo di questa auto ha dato un grosso contributo la leggenda del rally Miki Biasion che proprio nei giorni scorsi ha guidato la vettura nella versione Rally 4 nella prima prova speciale.

Lancia potrà quindi vantare il logo HF a partire dal prossimo anno. Questo logo, introdotto nel 1960 da un gruppo di proprietari di vetture Lancia fondatori del club “Lancia Hi-Fi” (High-Fidelity), nel corso del tempo è diventato il simbolo dei modelli Lancia ad alte prestazioni e ha accompagnato molte delle vittorie del marchio. Vedremo dunque da qui a maggio 2025 quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello di Lancia che riporterà nella sua gamma il mitico logo che poi ritroveremo anche nelle future Delta e Gamma.