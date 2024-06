Abarth 500e: elettricità fa rima con sportività?

Abarth, dal 1949, è emblema di sportività e prestazioni elevate. L’avvento dell’elettrificazione non ha fatto altro che intensificare la ricerca del suo spirito sportivo. Con l’unione di ingegneria di precisione e tecnologia all’avanguardia, Abarth lancia il suo primo veicolo completamente elettrico: l’Abarth 500e, un’auto che incarna in pieno l’essenza del marchio. I tecnici Abarth hanno lavorato con dedizione per dare vita a un’auto elettrica che non rinuncia all’emozione.

Abarth 500e sfrutta i vantaggi della mobilità elettrica per offrire un’esperienza ricca di sensazioni

La Nuova Abarth 500e, con il suo carattere irriverente e audace, trasforma la tecnologia e la sostenibilità in pura adrenalina. Anche il classico “rombo” Abarth è stato preservato con il “Sound Generator”, che arricchisce l’esperienza di guida elettrica. Ogni aspetto, dalla meccanica alla dinamica di guida, è stato ottimizzato per garantire le performance e il piacere al volante che da sempre contraddistinguono Abarth.

La tecnologia elettrica è perfetta per aumentare il piacere di guida e garantire maggiore accelerazione, migliore equilibrio, più stabilità e maggiore aderenza alla strada. Con l’Abarth 500e elettrica, il marchio non ha solo creato un’auto ecologica, ma offre anche un livello superiore di divertimento e sensazioni dinamiche. Il risultato è spettacolare: la batteria da 42 kWh dell’Abarth 500e sviluppa 113 kW (154 CV) e permette di passare da 0 a 100 km/h in 7 secondi. Si è lavorato molto anche sulla velocità di ricarica, per abbreviare il più possibile i pit-stop: bastano 5 minuti per ottenere 50 km in più di autonomia. In 35 minuti la batteria si ricarica all’80%.

Guidare questo modello è un’esperienza unica grazie alle sue tre modalità di guida, ciascuna ideata per situazioni diverse: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track. In modalità Turismo, l’auto assicura un’accelerazione dolce e moderata, ideale per una guida efficiente e piacevole. La modalità Scorpion Street, invece, esalta le prestazioni con una maggiore frenata rigenerativa. La modalità Scorpion Track, infine, è la scelta per chi cerca l’apice delle prestazioni.

L’Abarth 500e Elettrica è l’Abarth più agile ed emozionante di tutti i tempi nella guida urbana, con prestazioni superiori a quelle di un’Abarth 695 in termini di reattività. Infatti, è un secondo più veloce nelle partenze urbane, il che implica un’accelerazione da 20 a 40 km/h più veloce del 50% rispetto al suo equivalente a benzina. Più veloce anche fuori città, ad esempio nelle curve strette, dove tra i 40 e i 60 km/h riesce a raggiungere la velocità target in appena 1,5 secondi, molto più veloce della sua versione a benzina, che è indietro di 15 metri, raggiungendo i 60 km/h.

Inoltre, la migliore risposta del motore elettrico, il passo più lungo, il supporto migliorato grazie alla maggiore carreggiata e il maggiore equilibrio tra gli assi, offrono un’eccellente manovrabilità e dinamica di guida, che garantiscono una risposta più rapida, un migliore ingresso in curva e una maggiore velocità in curva e in uscita.

Infine, su strada aperta, l’Abarth 500e Elettrica si comporta più velocemente della versione a benzina. Partendo da una velocità di 60 km/h, raggiunge i 100 km/h in un tempo in cui il suo equivalente a benzina continua a viaggiare a 91 km/h, con una differenza di circa un secondo.

La nuova finitura Turismo dell’Abarth 500e prevede di serie gli esclusivi cerchi in lega da 17” di colore grigio titanio taglio diamante, il tetto fisso in vetro e i vetri posteriori oscurati. La posizione di guida guadagna in sensazioni grazie alla pedaliera dall’estetica racing e al volante dinamico Rivale, ispirato al mondo delle competizioni. Realizzato in mogano e rivestito in pelle, incorpora sei controlli.

I sedili dal design sportivo sono decorati con lo Scorpione stampato sul rivestimento in Alcantara. Hanno un poggiatesta integrato, con lo Scorpione in verde acido inciso al laser. Sono riscaldati e consentono di ottimizzare il comfort, poiché è possibile scegliere fino a 6 posizioni diverse per il sedile di guida e 4 per il sedile del copilota.

L’esclusività e la sportività dei materiali si notano anche nella plancia stampata in Alcantara, che offre un tocco unico e la combinazione tra un’estetica esuberante e un design funzionale, abbinandosi perfettamente ai dettagli del volante e dei sedili sportivi.