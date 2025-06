Fiat Fastback Abarth 2026: la versione sportiva del SUV in dettaglio

La Fiat Fastback Abarth 2026 Turbo 270 debutta sul mercato brasiliano con un prezzo di R\$ 177.990, circa R\$ 6.000 in più rispetto al modello precedente. Oltre al restyling estetico, l’auto introduce novità tecniche e funzionali: tetto panoramico apribile, sedile del conducente con regolazione elettrica e sistema di rilevamento dell’angolo cieco. Il design aggiornato include un nuovo paraurti anteriore con prese d’aria laterali dal profilo più lineare e un dettaglio rosso distintivo. La calandra ha ora elementi verticali concavi e riporta la scritta “Abarth” al posto del classico logo dello Scorpione, che rimane in argento sul lato sinistro.

Di lato, la nuova Fiat Fastback Abarth 2026 ha ricevuto nuovi cerchi da 18″ verniciati in nero. Il tradizionale logo della divisione sportiva rimane sui parafanghi anteriori. Nella parte posteriore, il SUV non presenta modifiche, mantenendo il doppio terminale di scarico e il paraurti dalle linee più sportive. Per quanto riguarda le finiture degli interni, la nuova Fiat Fastback Abarth 2026 ha ricevuto rivestimenti in vinile sulle portiere anteriori, nuovi sedili anteriori dalla linea più sportiva e il sedile del conducente con regolazione elettrica. Il pannello mantiene la stessa finitura con un’applicazione che simula la fibra di carbonio nella parte centrale, una barra rossa in prossimità delle prese d’aria. I rivestimenti interni sono prevalentemente neri.

La nuova Fiat Fastback Abarth 2026 conferma la sua anima dinamica e il piacere di guida, qualità esaltate durante il nostro test in pista. Il motore 1.3 Turbo Flex 270 eroga fino a 185 CV con etanolo (180 CV con benzina) e una coppia di 27,5 kgfm, offrendo ottime prestazioni sia in accelerazione che nei sorpassi. Il cambio automatico a sei rapporti risponde con prontezza e precisione. Il tasto “Poison” aggiunge ulteriore grinta alla guida, mentre il doppio scarico sottolinea l’indole sportiva del SUV coupé. In circuito, con le dovute condizioni di sicurezza, il divertimento è assicurato.

La Fiat Fastback 2026 è dotata di spoiler Abarth integrato nel bagagliaio in nero lucido, sedile di guida regolabile elettricamente, sedili sportivi Abarth rivestiti in pelle, Connect////Me con servizi connessi, modalità Poison con tasto al volante, pneumatici Goodyear 215/45, cerchi sportivi Abarth da 18 pollici, tappetini esclusivi Abarth, tetto panoramico apribile, volante sportivo in pelle con base quadrata e logo Abarth, altoparlanti anteriori e posteriori con antenna, climatizzatore automatico e digitale, sedile posteriore sdoppiato 60/40 e abbattibile, luce di stop, telecamera posteriore ad alta definizione con linee adattive e centro multimediale con touchscreen da 10,1 pollici, Apple CarPlay e Android Auto wireless, comandi vocali, Bluetooth, MP3, radio AM/FM, ingresso ausiliario, porte USB tipo A e tipo C.

L’elenco include anche comandi audio e cruscotto al volante, sterzo elettrico, fendinebbia a LED, luci diurne a LED (DRL), fari a LED, freno di stazionamento elettronico con Auto Hold, Keyless Entry’n Go, cambio di corsia (funzione ausiliaria per il cambio di corsia), luce di cortesia sugli specchietti retrovisori esterni (luce pozzanghera), paddle al volante, avviamento a distanza tramite chiave, cruise control, quadro strumenti multifunzionale Full Digital da 7 pollici con orologio digitale, calendario e informazioni sul veicolo in TFT personalizzabile.

Inoltre specchietto retrovisore interno elettrocromico, specchietti retrovisori esterni con ripiegamento elettrico, regolazione elettrica e funzione di inclinazione verso il basso, specchietti retrovisori esterni e spoiler in nero lucido, bocchette dell’aria condizionata per i sedili posteriori, sensore pioggia e luminosità, sistema Connect Me, serrature elettriche con blocco automatico a 20 km/h, USB posteriore tipo A, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con funzione one-touch e anti-schiacciamento, volante con regolazione in altezza e profondità, volante rivestito in pelle e caricabatteria a induzione per cellulare (caricabatterie wireless).

Tra le dotazioni di sicurezza, la vettura offre ADAS con frenata di emergenza autonoma (AEB), avviso di abbandono della corsia (LDW) e commutazione automatica degli abbaglianti (AHB), airbag anteriori, torace e testa (4 in totale), allarme antifurto, maniglie di sicurezza per i passeggeri posteriori e anteriori, avviso cinture di sicurezza per conducente, passeggero anteriore e passeggeri posteriori, avvisi sui limiti di velocità e sulla manutenzione programmata, ASR (controllo elettronico della trazione), cinture di sicurezza anteriori a 3 punti retrattili con regolazione in altezza, cinture di sicurezza posteriori a 3 punti retrattili.

Poi ancora ESP (controllo elettronico della stabilità), ESS (segnalazione di frenata di emergenza), freni ABS con EBD, gancio ISOFIX per il fissaggio del seggiolino per bambini, indicatore di cambio marcia, HCSS (avviamento a freddo senza serbatoio supplementare), hill holder (assistente alla partenza in salita), iTPMS (monitoraggio della pressione degli pneumatici), monitoraggio dell’angolo cieco, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema di controllo delle emissioni evaporative (ORVR) e TC+ (bloccaggio elettronico). La Fiat Fastback Abarth 2026 è disponibile in Nero Vulcano. Le colorazioni Rosso Montecarlo, Bianco Banchisa e Grigio Strato hanno il tetto Nero Vulcano.