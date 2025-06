Nuova Fiat 500 Abarth: una vettura così per il rilancio dello scorpione

Nuova Fiat 500 Abarth è un render realizzato molto probabilmente con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale che abbiamo trovato su Facebook e che sta ricevendo molti consensi tra appassionati di auto e fan del marchio dello scorpione. Sono in tanti a pensare che una vettura di questo tipo avrebbe sicuramente le carte in regola per rilanciare le credenziali della casa automobilistica italiana che come sappiamo fa parte del gruppo Stellantis e che secondo alcuni ha sbagliato a decidere di passare troppo presto al solo elettrico. Non a caso di recente il CEO Olivier Francois ha lasciata aperta una porta al ritorno dei motori termici nella gamma del brand.

Un render mostra una nuova Fiat 500 ibrida che ci fa sognare

La 500 Abarth, con la recente transizione all’elettrico, sembra aver perso parte del suo spirito originario, e le vendite non sono state all’altezza delle aspettative. Non è un caso che si parli di un possibile ritorno ai motori termici. Nell’immagine, sebbene non perfetta, si intravede una nuova Fiat 500 Abarth dall’aspetto radicale: quasi una mini coupé aggressiva, con passaruota larghi, una gigantesca presa d’aria laterale, cerchi neri oversize e un’ala posteriore in pieno stile racing. L’anteriore mantiene i fari tondi tipici, ma il paraurti sembra trasformarsi in una bocca minacciosa. Un prototipo affascinante, difficile da immaginare in produzione, ma perfettamente in linea con il DNA Abarth.

Ovviamente che al momento Abarth possa pensare di realizzare un simile modello è a dir poco irrealistico considerato che la casa dello scorpione da sempre preferisce modificare modelli di Fiat già esistenti. Ed infatti è probabile che piuttosto che una nuova Fiat 500 Abarth di questo tipo nei prossimi anni possa arrivare qualche sorpresa da un altro segmento di mercato. Ci riferiamo al segmento C del mercato dove si parla con una certa insistenza del possibile arrivo di una versione Abarth della futura Fiat Fastback che dovrebbe arrivare tra il 2025 e il 2026.