Fiat, quali sono i due SUV elettrici che arriveranno nel 2026

Riuscirà la piattaforma Smart Car ad affermarsi come carta vincente di Stellantis? Si tratta di una buona “base” per auto di piccole dimensioni ma anche per SUV compatti, per una grande versatilità produttiva del gruppo. Si va dalla Citroën e-C3 alla Fiat Grande Panda, costruite su questa architettura a basso costo, ma anche veicoli di dimensioni maggiori. Ci sarebbe “in lista” anche un SUV compatto e una fastback di segmento C.

Non sono indiscrezioni, ma le parole del Numero uno di Fiat, Olivier François, durante le celebrazioni per il 125esimo anniversario di Fiat. I rendering dei due nuovi modelli erano stati avvistati già a febbraio 2024, ma ci sono sempre ulteriori conferme su questa strada. La produzione in serie dei due nuovi veicoli dovrebbe iniziare nel 2025 e nel 2026, ma non è ancora chiaro l’ordine preciso di uscita.

Diversi mesi fa, Fiat aveva presentato non solo uno studio sulla Panda, quella che poi sarebbe arrivata in produzione come Fiat Grande Panda, ma anche altri quattro veicoli di classe superiore. I nomi non sono mai stati rivelati, ma tutti sarebbero basati sulla stessa piattaforma, la Smart Car Platform.

Il primo modello è stato presentato l’11 luglio. Nei prossimi anni, Fiat dovrebbe lanciare nuovi modelli ogni anno. I concept mostravano linee angolari e una firma luminosa simile, con numerosi pixel sui frontali e posteriori, proprio come la Grande Panda che abbiamo visto nella campagna promozionale di questi mesi. Con i suoi 3,99 metri di lunghezza, la Panda rientra nel segmento B-SUV, mentre la fastback e il SUV appartengono al segmento C-SUV. Potrebbero essere basati sulla Citroën e-C3 Aircross, che utilizza anch’essa la piattaforma Smart Car e misura 4,39 metri di lunghezza.

Il concept SUV di febbraio ricorda molto la Grande Panda presentata pochi giorni fa, ma con dimensioni maggiori. Fiat penserà probabilmente di promuoverlo come un SUV spazioso per famiglie, una sorta di “Giga Panda”. Difficile, però, che abbia sette posti come la versione a combustione della e-C3 Aircross, poiché la carrozzeria è chiusa da un montante C. Il concept fastback è molto simile al SUV, con la parte posteriore smussata. Potrebbe definirsi un SUV coupé “angolare”. Fiat punterà su prestazioni sportive e un design aerodinamico.

Durante la presentazione della Citroën e-C3 in autunno, era stato anticipato che diversi veicoli avrebbero utilizzato la piattaforma Smart Car. A ben vedere, già Citroën, Opel e Fiat hanno introdotto vari modelli, con Peugeot e forse Jeep che potrebbero seguire in breve tempo questi nuovi arrivi. Marchi dedicati a vetture premium come Alfa Romeo e DS probabilmente non utilizzeranno questa piattaforma a basso costo. Dunque, restiamo in attesa di un piccolo SUV e di un SUV compatto, come ha specificato Olivier François.