CEO Fiat Olivier Francois, tutte le novità del marchio all’evento per la Grande Panda

L’evento che ha avuto luogo sul tetto del Lingotto a Torino ha celebrato i 125 anni della Fiat. Durante l’evento. È stato anche il momento dell’anteprima la nuova Grande Panda e in un’occasione simile non potevano mancare giornalisti e dichiarazioni. Olivier Francois, CEO del marchio, insieme ad altri esponenti della comunicazione del marchio, ha risposto a diverse domande.

A partire dagli ordini per la Fiat Grande Panda elettrica, che apriranno a settembre di quest’anno, passando per la disponibilità nelle concessionarie, a partire da novembre. La Grande Panda prima arriverà nella versione completamente elettrica e successivamente nella versione ibrida. Sono arrivati i chiarimenti sui prezzi, dopo mesi di speculazioni e ipotesi. La versione ibrida partirà da meno di 19.000 euro, inclusa la trasmissione automatica a doppia frizione. La versione elettrica avrà un prezzo inferiore ai 25.000 euro.

La domanda che molti avrebbero voluto fare: arriverà mai una versione 4×4 della Fiat Grande Panda? Pare che al momento non sia prevista una versione 4×4, una cosiddetta “cross”, poiché la piattaforma Smart su cui si basa la nuova Grande Panda non supporta la trazione integrale. Pare, però, ci potrà essere spazio per una versione elettrica con un motore che alimenta le ruote posteriori, come quelle varianti 4xe disponibili per altri modelli del gruppo Stellantis.

Quanto alla nuova Fiat 500 ibrida, Olivier Francois dichiara che “sarà disponibile tra 18 mesi”, verso la fine del 2025. Al momento, la gamma della 500 comprende due modelli, quella del 2007, prodotta in Polonia con un moderno motore ibrido leggero da 70 CV con cambio manuale, che uscirà di produzione dato che non è stata aggiornata agli standard europei. La versione elettrica, quella del 2020 e costruita a Torino, fungerà da base per una variante ibrida leggera con il motore 1.0 della versione polacca. La sua uscita è prevista per la fine del 2025.

Parlando di Abarth, le versioni della 500, come le versioni Fiat, stanno per essere ritirate. Il futuro di Abarth vede modelli completamente elettrici, come si è visto con la Abarth 600. Pare che per il marchio, i modelli con motore a combustione interna e con emissioni inquinanti sono considerabili “superati”.

Quali altre novità per Fiat? Tra il 2025 e il 2026, sulla piattaforma Smart della Fiat Grande Panda, verranno introdotti due nuovi modelli di medie dimensioni: una berlina a cinque porte e una crossover. Ci saranno elementi di design in comune e sarà grande la competitività e l’accessibilità. La produzione avverrà a livello globale e non è ancora stato deciso se verranno prodotti anche negli stabilimenti italiani. In Italia, infatti, al momento non ci sono fabbriche che utilizzano la piattaforma Smart; la stessa Fiat Grande Panda viene prodotta in Serbia.