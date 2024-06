Nuova Citroen e-C3: già scelta da oltre 1.600 italiani

A maggio circa 7.000 immatricolazioni per Citroën in Italia, che valgono un’eccellente quota di mercato del 4,32 per cento a conferma del trend di crescita del 2024: da gennaio, ogni mese ha fatto registrare una crescita rispetto allo stesso periodo del 2023. Da segnalare l’ottimo risultato della nuova Citroen e-C3. La recente vettura della casa francese ha raggiunto un notevole successo in Italia, con oltre 1.600 contratti firmati nel solo mese di maggio, anche prima del suo effettivo arrivo nelle concessionarie.

Partenza col botto per la nuova Citroen e-C3: a maggio 1.600 contratti per la nuova auto

Con questo lancio, Citroën si appresta a trasformare il concetto di mobilità urbana, proponendo la Nuova Citroen e-C3 a un prezzo estremamente vantaggioso, a partire da 49 € al mese. In anticipo sul debutto ufficiale previsto per giugno, i potenziali acquirenti avranno l’opportunità di testare entrambe le varianti, elettrica e a benzina, presso i punti vendita Citroën.

In concomitanza con il debutto della nuova Citroen e-C3, la terza generazione si conferma un successo commerciale, ricevendo un’ottima accoglienza dal pubblico. Nel mese di maggio, è stata la seconda auto più venduta in Italia e la prima nel suo segmento, con una quota di mercato del 13,7 per cento, segnando un incremento di 8,3 punti percentuali rispetto a maggio dell’anno precedente. Per quanto riguarda i record, anche la C5X si è imposta come leader nel segmento delle berline D mainstream, conquistando una quota di mercato del 73 per cento.