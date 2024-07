Fiat Grande Panda, qualche chicca dall’abitacolo della nuova arrivata

Ieri è stato il grande giorno della Fiat Grande Panda, la nuova arrivata in Fiat, sviluppata sulla piattaforma del gruppo Stellantis. La proposta per la Grande Panda è quella di un veicolo versatile adatto a ogni situazione e tipo di cliente. Il crossover compatto a 5 posti dal design originale si colloca nel segmento B, quello al momento in ascesa dopo il calo dell’appeal per i grandi SUV.

Il Centro Stile Fiat di Torino ha curato il design esterno, che cattura immediatamente l’attenzione. Con le sue dimensioni compatte, 3,99 metri di lunghezza, 1,57 metri di altezza e 1,76 metri di larghezza, la Grande Panda si distingue per la un’eccellente compattezza e degli interni ben attrezzati.

Il bagagliaio offre una capacità di 361 litri, mentre i vani portaoggetti davanti al passeggero anteriore contengono in totale 13 litri. Un tocco davvero particolare è il vano con apertura in bambù situato sul lato del passeggero.

La scritta Fiat è impressa sui pannelli delle porte in plastica dura. Un dettaglio affascinante, una carezza alla nostalgia che solo un nome come questo riesce a trasmettere, raffigura una classica Panda in movimento, che è visibile sul cruscotto.

La plancia è caratterizzata da elementi distintivi come l’orologio digitale da 10 pollici e uno schermo multimediale da 10,25 pollici, circondati da una cornice in policarbonato che richiama la forma della pista del Lingotto.

Un dettaglio come questo rende perfettamente omaggio allo storico impianto dove un tempo venivano testate le automobili. Un insieme di richiami e rimandi che fanno di questa nuova Grande Panda un insieme di ricordi e innovazioni.

I clienti possono scegliere tra un motore a combustione interna con un sistema ibrido leggero o una propulsione completamente elettrica. La base è un motore a 3 cilindri da 1,2 litri della famiglia PureTech, che eroga 100 CV. La versione elettrica, alimentata da un motore da 83 kW (113 CV), è ideale sia per l’uso quotidiano in città sia per le gite fuori porta. La batteria da 44 kWh offre un’autonomia di oltre 320 km nel ciclo combinato WLTP, e una potenza di ricarica massima in corrente continua di 100 kW.

Nella versione elettrica della nuova Panda, una caratteristica distintiva sarà il cavo di ricarica a spirale, facilmente occultabile in un apposito spazio nella parte anteriore. Questa soluzione rende la ricarica più semplice e agile, evitando le contaminazioni dei cavi tradizionali. Fiat, inoltre, afferma che la Grande Panda è la prima vettura sul mercato a disporre di un cavo di ricarica integrato che funziona a corrente alternata con una potenza fino a 7 kW.