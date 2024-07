Lancia Ypsilon HF, 280 CV di potenza come Junior Veloce e 600 Abarth?

È stato ufficializzato, anche la Lancia Ypsilon HF, presentata appena un mese e mezzo fa, lo scorso maggio, avrà una potenza di 280 cavalli. Inizialmente, era stata annunciata con 240 cavalli, ma dopo che l’Alfa Romeo Junior Veloce (che è dotata dello stesso propulsore elettrico) è stata potenziata a 280 cavalli, anche la Ypsilon ha ricevuto l’aggiornamento. Una serie di notizie, a partire dalla nuova Ypsilon, che senza dubbio farà contenti appassionati e acquirenti.

Non è chiaro il motivo di questa variazione di 40 cavalli tra l’annuncio recente e la presentazione avvenuta poco tempo fa, ma siamo tutti d’accordo che si tratti di un’ottima notizia. Se i calcoli sono corretti, dovrebbe arrivare lo stesso trattamento per l’Abarth 600e, la Scorpionissima, anch’essa inizialmente annunciata con una potenza 240 cavalli.

Sotto il cofano della Ypsilon HF 2025 troviamo un motore M4 con una coppia di 35 Nm. L’auto è capace di raggiungere i 100 km/h in soli 5,8 secondi e il risultato è notevole visto anche la mole della “piccola” autovettura. Il peso, infatti, dovrebbe aggirarsi intorno alle 1,6 tonnellate, anche se questa informazione non è ancora stata ufficialmente confermata. Non è chiaro nemmeno se ci sarà un sound artificiale come quello montato sulla Fiat 500e Abarth, o se si opterà per un suono più naturale.

Tutti i dettagli verranno certamente svelati nei prossimi mesi, considerando che la Ypsilon HF arriverà nelle concessionarie solo nel 2025. Un altro aspetto ancora da definire è il prezzo. Possiamo fare solo delle ipotesi, partendo dalle informazioni che sono conosciute sull’Alfa Romeo Junior Veloce, che dovrebbe avere un prezzo intorno ai 48.000 euro. La Ypsilon HF, quindi, potrebbe avere un prezzo simile o leggermente inferiore.

Una cifra considerabile comprensibile potrebbe essere compresa tra i 44 e i 45 mila euro. Con questa tipologia di automobili si ha davanti sempre una scommessa. Le nuove sportive elettriche non hanno ancora avuto un’accoglienza molto felice nel mercato finora. La Fiat 500e Abarth, ad esempio, ha venduto meno della Ferrari Roma. Staremo a vedere se le nuove proposte Lancia e Alfa Romeo faranno (molto) meglio.