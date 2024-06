Nuova Lancia Gamma: la versione HF sarà la più apprezzata?

Il 2026 sarà l’anno della nuova Lancia Gamma. Questa sarà la futura ammiraglia del brand che ha avviato la sua rinascita con il debutto della nuova Lancia Ypsilon che piano piano inizia ad arrivare anche nei primi mercati dell’Europa. La prossima novità di Lancia dunque sarà prodotta in Italia presso lo stabilimento di Melfi su piattaforma STLA Medium. Come sappiamo sarà una fastback lunga circa 4,7 metri e che ci stupirà con un design fuori dagli schemi difficilmente riconducibile ad una categoria ben specifica di auto.

Nuova Lancia Gamma avrà la versione HF: sarà la preferita dai clienti?

La nuova Lancia Gamma come tutte le altre auto di Lancia avrà anche una versione HF. Al momento non sappiamo se arriverà in contemporanea con il resto della gamma o successivamente come sta accadendo con la nuova Lancia Ypsilon HF che debutterà l’anno prossimo anche se nei giorni scorsi abbiamo visto le prime immagini ufficiali. In tanti si domandano come sarà questa versione che dovrebbe essere la top di gamma con un prezzo decisamente non alla portata di tutti. Inoltre come prestazioni sarà di certo l’auto con più potenza e accelerazione. Questo dovrebbe renderla appetibile a molti specie in Europa dove questa vettura potrebbe avere le carte in regola per sfondare.

Qualcuno potrebbe obiettare che l’elevato prezzo potrebbe scoraggiare molti ma come avvenuto anche per altri modelli il ragionamento cambia per i clienti del mercato premium che spesso preferiscono investire sulle versioni migliori senza badare troppo a quanto si spende. Dunque anche in questo caso potrebbe accadere lo stesso. Di questa auto sappiamo che dovrebbe avere un motore elettrico con potenza maggiore di 400 cavalli. Altri dettagli non li abbiamo ma sicuramente già nel corso del prossimo anno inizieremo a capirne di più.

Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito della nuova Lancia Gamma HF l’atteso modello della casa automobilistica piemontese che di certo pare destinato a far parlare molto di se nei prossimi anni.