Abarth svela la Nuova Abarth 600e

La Nuova Abarth 600e è in fase di test finale e fa il suo primo debutto pubblico a Milano, dove in questi giorni sono previste le riprese del nuovo spot pubblicitario. Abarth ha mostrato la prima immagine ufficiale dopo che nelle scorse ore era trapelata la prima foto spia. Pronta, emozionante, muscolosa e aggressiva, la sua prima immagine rivela immediatamente l’essenza “malvagia” della versione di lancio dell’Abarth 600e Scorpionissima, che sarà prodotta in edizione limitata di 1.949 unità.

Abarth svela la prima immagine senza veli della nuova Abarth 600e Scorpionissima in edizione limitata

Concepito per stupire gli affezionati del Marchio, il modello Scorpionissima è fondato su tre caratteristiche distintive: un design votato alle massime prestazioni, una struttura veicolare che lo rende l’Abarth più potente di sempre e uno spirito competitivo per catturare l’interesse degli appassionati di motori. Grazie al suo completo equipaggiamento, la Nuova Abarth 600e promette di emozionare gli entusiasti, offrendo loro l’opportunità di guidare con sicurezza senza compromettere l’aspetto audace e muscoloso della propria vettura.

Con i suoi 240 CV, la Nuova Abarth 600e Scorpionissima si presenta come un’auto estremamente competitiva e potente, rappresentando il vertice in termini di potenza per la Casa. L’equipaggiamento di questa nuova Abarth evidenzia il mantra delle prestazioni che guida gli ingegneri Abarth. Progettata per distinguersi nel panorama delle auto elettriche, la Abarth 600e sarà dotata di un differenziale meccanico a slittamento limitato, garantendo un’eccezionale stabilità di guida, una migliore maneggevolezza e una trazione superiore.

L’eccezionale performance del differenziale a slittamento limitato porta l’auto a nuovi livelli, specialmente quando combinato con pneumatici ad alte prestazioni sviluppati insieme a un fornitore di pneumatici per la Formula E. Questa collaborazione assicura la massima aderenza e una dinamica di guida eccezionale in tutte le condizioni. Un equilibrio armonioso tra prestazioni e resistenza limitata è ottenuto, garantendo una maggiore autonomia in un veicolo elettrico.

L’esterno riflette chiaramente l’anima di un’Abarth. Il colore esclusivo Hypnotic Purple, ispirato all’effetto ipnotico post-foratura, enfatizza la sua aggressività, mentre lo spoiler posteriore aerodinamico è progettato per massimizzare le prestazioni. La vettura presenta un’ampia carreggiata, passaruota allargati, un profilo basso e cerchi da 20 pollici progettati per ospitare un impianto frenante potenziato. Inoltre, la Nuova Abarth 600e Scorpionissima sarà corredata da un certificato di autenticità. E naturalmente, ci sono altre novità in arrivo. Resta sintonizzato.

L’obiettivo di Abarth di trasformare l’ordinario in straordinario viene ancora una volta raggiunto con il progetto più ambizioso e performante sviluppato negli ultimi anni. Il nuovo gioiello di casa Abarth rappresenta un connubio di conoscenze, tradizione, innovazione e prestazioni provenienti da diverse competenze e partnership.