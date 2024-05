Lancia Ypsilon HF 2025: cresce l’attesa in tutta Europa per il debutto della versione da 240 CV

Nuova Lancia Ypsilon HF 2025 è una delle novità più attese per quanto riguarda il gruppo Stellantis nel 2025. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra circa un anno. Si tratterà della versione top di gamma del nuovo modello che ha debuttato lo scorso mese di febbraio e che adesso è disponibile con la gamma al completo per l’ordine. Si dice anche che questa vettura potrebbe anche riportare il brand Lancia nel mondo dei rally.

Ecco come in Francia immaginano la futura Lancia Ypsilon HF 2025

A proposito della nuova Lancia Ypsilon HF 2025 segnaliamo che questa vettura nelle scorse ore è nuovamente salita alla ribalta sul web a causa di un render realizzato dal sito francese L’Automobile Magazine che ha immaginato in questa maniera la vettura che in futuro farà parte della gamma della casa automobilistica piemontese che come sappiamo ha appena iniziato il suo “Rinascimento” che continuerà nei prossimi anni con l’arrivo della nuova Lancia Gamma nel 2026 e della nuova Lancia Delta nel 2028.

Ricordiamo che Lancia Ypsilon HF 2025 sarà solo elettrica e avrà un motore con potenza da 240 cavalli. Si tratterà dello stesso utilizzato da Abarth 600e e da Alfa Romeo Junior Veloce. Per il resto sappiamo che l’auto sarà molto simile al modello normale da cui differirà per la presenza di alcune appendici aerodinamiche, cerchi e colori inediti e anche per la presenza del mitico logo HF che di recente è stato svelato nella sua nuova versione.

Ricordiamo infine che questa versione sarà presente in ogni nuova auto di Lancia e dunque la vedremo nei prossimi anni anche quanto riguarda le future generazioni di Lancia Delta e Lancia Gamma. Vedremo dunque a proposito di questo futuro modello del brand premium del gruppo Stellantis che novità ci saranno nel corso delle prossime settimane.