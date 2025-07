Nuova Lancia Delta HF Integrale: per i francesi sarà così

Nuova Lancia Delta HF Integrale si farà. Lancia si è lasciata sfuggire la notizia in un recente comunicato. Qualche ora dopo però il riferimento è stato rimosso ma ormai la frittata era fatta. Non è ovviamente chiaro quando il modello vedrà la luce. Sembra difficile che possa arrivare prima degli inizi del 2029. Nel frattempo dalla Francia arrivano le prime ipotesi di quello che potrebbe essere il design di questo modello quando finalmente vedrà la luce. Si tratta di una ipotesi del sito francese L’Automobile Magazine che di solito la sa lunga quando si tratta del gruppo Stellantis.

Ecco in Francia come pensano possa essere la nuova Lancia Delta HF Integrale

Questo render del resto riprende quanto fedelmente detto in passato dallo stesso numero uno di Lancia, il CEO Luca Napolitano che parlando della futura Lancia Delta ha detto che l’auto sarebbe rimasta fedele a se stessa con uno stile sportivo, geometrico e muscolare. Proprio così appare questa nuova Lancia Delta HF Integrale immaginata in questo render che vi proponiamo. La vettura dovrebbe nascere su piatatforma STLA Medium ed essere completamente elettrica. Tuttavia considerato come le cose dentro Stellantis stanno cambiando non possiamo escludere del tutto che alla fine questa auto possa essere ibrida.

Inb Francia però non sono così convinti che sia questa la piattaforma scelta per il modello. Al momento infatti sarebbe due le possibili opzioni e cioè se si opterà per far competere quest avettura con modelli del calibro di BMW i1 e di Audi A3 e-tron, allora come dicevamo poc’anzi adotterà la piattaforma STLA Medium. La seconda ipotesi è l’utilizzo della piattaforma STLA Small che si presta a vetture lunghe quasi fino a 4,5 metri. In questo secondo caso però difficilmente si potrà andare oltre potenze di 280 cavalli. Dunque al momento pare la prima l’ipotesi più probabile. In ambedue i casi la nuova Lancia Delta HF Integrale sarà la top di come del resto avverrà anche per la nuova Lancia Gamma e come sta già avvenendo con la nuova Lancia Ypsilon.