Fiat 500e Abarth delude: solo 14 vendite nel 2024, cosa è andato storto?

Fiat 500e Abarth è la prima auto completamente elettrica nella storia della casa automobilistica dello scorpione. Il suo debutto è avvenuto a fine 2022 è ha fatto discutere. Infatti in tanti sono rimasti perplessi dalla decisione di Stellantis di trasformare il suo brand ad alte prestazioni per eccellenza in una divisione di sole auto elettriche al 100 per cento. La 500e infatti sarà solo la prima di una lunga serie di auto elettriche dello scorpione a cui a breve seguirà la Fiat 600e Abarth e poi anche altre auto che vedremo nel corso dei prossimi anni.

Appena 14 unità di Fiat 500E Abarth sono state vendute in Italia nel 2024: numeri preoccupanti?

Che questa scelta sia stata probabilmente azzardata anche se inevitabile, dato che dal 2035 in Europa sarà vietata la vendita di auto con motori a combusione, è dimostrato anche dalle vendite che Fiat 500e Abarth sta registrando in questa fase iniziale della sua carriera. Basti pensare che secondo i dati ufficiali trapelati nei giorni scorsi la vettura ha venduto appena 14 unità nel corso dei primi due mesi del 2024 in Italia. Si tratta di numeri davvero irrisori. In parole povere la vettura di Abarth ha venduto meno unità di una super car costosissima come Ferrari Roma che in Italia ha un prezzo di 217 mila euro. Anche il Melex 378 una sorta di Golf cart ha registrato più vendite: 15.

La domanda che molti si stanno facendo in queste ore è come mai una vettura come la Fiat 500e Abarth con 155 cavalli e prestazioni interessanti non sia per il momento riuscita a fare breccia nei cuori dei numerosi appassionati di auto e fan della casa automobilistica dello scorpione. Uno dei motivi probabilmente è legato al prezzo dato che questa auto ha un prezzo di partenza di certo non alla portata di tutti e cioè 37.950 euro per la versione hatchback e 42.650 euro per la cabrio.

Tuttavia il motivo potrebbe anche non essere solo quello. L’idea di una Abarth elettrica evidentemente non convince ancora tutti. La speranza naturalmente è che le cose possano cambiare già nel corso dei prossimi mesi, dato che difficilmente Stellantis farà marcia indietro in proposito come suggerito di recente dal numero uno del gruppo automobilistico l’amministratore delegato Carlos Tavares.