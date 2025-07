Lancia Delta S4 Stradale da 800.000 euro brucia in un incendio

Una rarissima Lancia Delta S4 Stradale è andata completamente distrutta in un incendio a Grand-Rue, splendida cittadina svizzera sul lago di Ginevra, che in pochi attimi ha consumato un autentico gioiello dell’automobilismo italiano. Non si è trattato solo della perdita di un’auto di enorme valore economico — stimato tra 800.000 e 1.000.000 di euro — ma anche di un pezzo di storia del motorsport.

In tutto sono state prodotte 200 unità della Lancia Delta S4 Stradale vendute anche ad oltre 800.000 euro

La Lancia Delta S4 Stradale è la versione omologata per la strada della leggendaria Gruppo B da rally, celebre per le sue prestazioni estreme e, purtroppo, anche per gli eventi drammatici che portarono al ritiro della categoria. Potente, rarissima e tecnicamente avanzata per l’epoca, rappresenta una delle massime espressioni della tecnologia Lancia.

La distruzione di questa Lancia Delta S4 Stradale non è solo un danno materiale, ma un duro colpo per gli appassionati e per il patrimonio automobilistico, poiché esemplari così ben conservati sono sempre più rari e ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.

L’allarme è stato dato domenica mattina alle 9:50. Quattro minuti dopo, i vigili del fuoco del Servizio di Soccorso Antincendio e Soccorso di Gland-Serine (SDIS) sono arrivati ​​alla Grand-Rue, vicino al tempio. Ad attenderli c’era un’auto in fiamme. L’autopompa e cinque vigili del fuoco sono stati necessari per domare rapidamente le fiamme e impedire che si propagassero ai veicoli circostanti.

Tuttavia, un albero e una pensilina per biciclette sono stati leggermente danneggiati dalle fiamme. Una moto e uno scooter elettrico hanno subito danni parziali. Questa Lancia Delta S4 Stradale andata a fuoco è stata rimossa in tarda mattinata, riaprendo la strada al traffico intorno alle 11:30. La causa dell’incendio deve ancora essere determinata.