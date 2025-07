Lancia Phedra Vision +: ecco come potrebbe essere il quarto modello del brand

Lancia Phedra Vision + è un concept render del designer e creatore digitale Mirko del Prete che ha provato ad immaginare come sarebbe un SUV Lancia di grandi dimensioni. Ispirato al concept Pu+Ra, si tratta di un nuovo SUV di grandi dimensioni, pensato per offrire massima versatilità e comfort grazie alla configurazione interna modulabile con 5, 6 o 7 posti. Il modello puramente fittizio, frutto dell’immaginazione del suo autore, si basa sulla piattaforma STLA Large, che garantisce piena compatibilità con diverse motorizzazioni, tra cui elettrico (EV), mild hybrid (MHEV) e ibrido plug-in (PHEV).

Lancia Phedra Vision + anticipa le linee di design di un futuro ipotetico grande SUV di Lancia

Le linee esterne della nuova Lancia Phedra Vision + si distinguono per eleganza e presenza scenica, mentre l’abitacolo, curato nei minimi dettagli, riprende l’estetica e i principi stilistici del concept Pu+Ra. Anche gli interni potrebbero nascere dalla collaborazione con cassina, portando nel mondo automotive un tocco di raffinatezza e design ispirato all’arredo di alta gamma. Ovviamente si tratta solo dell’ipotesi di un designer indipendente che nulla ha a che vedere con Lancia.

Tuttavia questa creazione ci offre l’idea di come potrebbe essere un quarto modello di Lancia dopo le nuove Ypsilon, Gamma e Delta, qualora la casa automobilistica piemontese decidesse di espandere ulteriormente la sua gamma. Infatti sembra assai probabile che si possa trattare proprio di un SUV anche se qualcuno ipotizza un modello compatto altri invece pensano si possa trattare di un modello di grandi dimensioni come quello raffigurato in questo render e denominato Lancia Phedra Vision +.

Avendo a disposizione tecnologie e piattaforme di Stellantis a Lancia non costerebbe poi molto allargare la sua gamma. Molto dipenderà da come andranno le cose nei prossimi anni per il marchio e da quelle che saranno le decisioni che verranno prese dai vertici di Stellantis ed in primis dal nuovo amministratore delegato l’italiano Antonio Filosa.