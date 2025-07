Nuova Lancia Gamma: la sua bellezza stupirà, tutto su design, motori e prezzi a luglio 2025

Nuova Lancia Gamma sarà la futura ammiraglia della casa piemontese. La sua presentazione dovrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del 2026. Si tratterà di una vettura molto particolare che potrebbe stupire e non poco per il suo design. Chi ha visto l’auto sostiene che per la sua bellezza stupirà molto e questa volta, a differenza della nuova Lancia Ypsilon, accontenterà un po’ tutti.

Nuova Lancia Gamma: la futura ammiraglia pronta a stupire con un look fuori dal comune, lusso italiano e tanta tecnologia

Ovviamente non mancheranno gli elementi di contatti con la concept Lancia Pu+Ra HPE e con la nuova Lancia Ypsilon, ma lo stile della nuova Lancia Gamma comunque stupirà moltissimo infatti si tratterà di un modello capace di rimanere fuori dalle normali categorie in cui è diviso il mercato auto proponendo un qualcosa di nuovo e originale che sicuramente sarà apprezzato da molti clienti non solo in Italia ma anche nel resto d’Europa dove la vettura sarà commercializzata. Lunga 4,7 metri nascerà su piattaforma STLA Medium e avrà forme eleganti e sinuose.

Ma ovviamente questa vettura non supirà solo per il suo design ma avrà anche altre caratteristiche degne di nota. A livello di qualità di materiali e di lusso Lancia toccherà vette mai raggiunte in precedenza. Anche la gamma dei motori potrebe stupire in positivo con la presenza di versioni elettriche al 100 per cento ma anche di ibride con i motori visti su altri modelli Stellantis con piattaforma STLA Medium a cominciare dalla nuova Jeep Compass.

Per quanto riguarda le versioni elettriche, ci dovrebbero essere versioni a trazione anteriore da circa 280 CV e a trazione integrale fino a 350 CV. Tra le ibride invece si vocifera della presenza del Motore 1.2 turbo mild hybrid da 145 CV e plug-in hybrid con motore 1.6 turbo da 194 CV, autonomia EV di 80-90 km. La nuova Lancia Gamma, prevista per il 2026, sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Melfi e si posizionerà nel segmento premium, concorrendo con modelli come BMW Serie 3 e Mercedes Classe C. Di conseguenza i prezzi non saranno alla portata di tutti. Si vocifera che si possa partire da da circa 50.000 euro per la versione ibrida e da circa 60 mila per quella elettrica con le versioni top di gamma che potrebbero superare i 70 mila euro. .