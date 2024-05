Tavares, “Jeep elettrica da 25mila dollari” negli Stati Uniti

Stellantis vuole lanciare nel breve periodo un veicolo Jeep completamente elettrico negli Stati Uniti, con un prezzo molto competitivo di circa 25mila dollari. La mossa dovrebbe incentivare l’adozione dei veicoli elettrici, che procede più lentamente del previsto. Il Paese a stelle e strisce, nonostante sia la “casa” del più grande produttore del mondo (ancora per quanto?), Tesla, ha comunque una piccola parte a livello globale di veicoli elettrici, circa 2 milioni.

Solo ieri, il CEO Carlos Tavares ha annunciato questa iniziativa per stimolare il mercato americano di Stellantis. Tavares non ha fornito molti dettagli sul nuovo veicolo, ma ha sottolineato che il prezzo sarà simile a quello del SUV Citroen e-C3, disponibile in Europa a partire da 23.300 euro (esclusi incentivi diversi da una nazione all’altra), “Come abbiamo portato la Citroen e-C3 a 20mila euro, presto avrete una Jeep a 25mila dollari” ha dichiarato Tavares durante una conferenza con gli investitori di Bernstein.

Certamente l’esperienza a livello globale di Stellantis facilita questo tipo di sviluppo con una piattaforma e un prezzo offerto diversificato. Al momento, Jeep offre una versione completamente elettrica del SUV Avenger in Europa, con un prezzo di circa 35mila euro, ma questo modello non è disponibile negli Stati Uniti, dove l’azienda ha puntato maggiormente sui veicoli Jeep ibridi plug-in.

Produrre un veicolo elettrico per Stellantis a circa 25mila dollari sarebbe un obiettivo a lungo termine ma lo sarebbe anche per diverse case automobilistiche. Questa esigenza è diventata ancora più pressante con l’aumento delle vendite di veicoli elettrici economici da parte delle case automobilistiche cinesi come BYD e Nio. “Un BEV (un veicolo elettrico a batteria) economico costa già circa 20mila euro in Europa e 25.000 dollari negli Stati Uniti,” ha affermato Tavares. “Il nostro compito è portare un BEV sicuro, pulito ed economico negli Stati Uniti a 25.000 dollari. E lo faremo.”

Il primo veicolo completamente elettrico della Jeep per gli Stati Uniti sarà il SUV Wagoneer S, previsto per la fine dell’anno. Stellantis presenterà ufficialmente il veicolo proprio oggi a New York. È atteso anche un modello fuoristrada ispirato alla Jeep Wrangler chiamato Recon. “È un periodo molto impegnativo, caotico e darwiniano,” ha detto Tavares, riferendosi ai concorrenti cinesi, alla transizione verso i veicoli elettrici e al consolidamento, necessario, dell’industria automobilistica.

Tavares ha inoltre affermato che le tariffe, come quelle degli Stati Uniti contro i veicoli elettrici cinesi, potrebbero ritardare l’espansione da Oriente ma non fermarla. “Il tempo aiuta, ma non puoi fermare la competizione,” ha detto Tavares. “Mettersi dietro una barriera protezionistica non renderà più competitivi… Se la tua strategia è quella di ritirarti all’interno di una bolla, guadagnerai tempo, ma comprometterai il tuo futuro”.