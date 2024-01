Tavares: ‘Se seguiamo Tesla ci aspetta un bagno di sangue’

La domanda di auto elettriche ha iniziato a rallentare e questo ha spinto Elon Musk a tagliare ancora una volta i prezzi dei modelli Tesla, sacrificando così la redditività per aumentare le vendite. Tuttavia, un simile approccio potrebbe essere dannoso per alcune case automobilistiche, ha avvertito l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. “Se si intraprende la strada della riduzione dei prezzi ignorando la realtà dei costi, ciò porterà a un bagno di sangue.” In questo momento sto cercando di impedire proprio questa corsa al ribasso,” ha detto Tavares durante un evento ad Amsterdam dove ha presentato la nuova piattaforma EV di Stellantis.

Per Carlos Tavares seguire la strategia di Elon Musk sarebbe un suicidio

I commenti di una delle figure più potenti dell’industria automobilistica arrivano in un contesto di rallentamento delle vendite di auto elettriche che ha portato anche a cambiamenti nei piani di alcuni produttori leader. Ford, ad esempio, ha annunciato che non ridurrà la produzione del pick-up F-150 Lighting e licenzierà parte dei lavoratori impiegati su di esso. Inoltre, l’azienda americana ha ammesso che la produzione di veicoli elettrici comporta perdite per 4,5 miliardi di dollari all’anno. Un indicatore della difficile situazione in cui si trovano i principali produttori è il fatto che nessuno dei tre grandi di Detroit – Ford, GM e Stellantis, così come Toyota, che vende la maggior parte delle auto negli Stati Uniti, farà pubblicità durante il Super Bowl – il più grande evento sportivo d’oltre oceano. Questa è la prima volta dal 2001.

“Conosco un’azienda che ha tagliato brutalmente i prezzi e la sua redditività è crollata in questo momento”, ha detto Tavares, senza nominare specificamente Tesla o Musk, ma le sue parole arrivano nel peggiore inizio d’anno per Tesla da quando la società è stata quotata in borsa. Il gigante delle auto elettriche di Elon Musk ha iniziato a tagliare i prezzi già lo scorso anno nel tentativo di stare al passo con un mercato in rallentamento pieno di nuovi concorrenti. Tuttavia, secondo il rapporto del terzo trimestre 2023 della società , ciò ha causato una riduzione del margine di profitto di Tesla di oltre il 40 per cento su base annua.

A sua volta, Stellantis ha annunciato all’inizio di questo mese che avrebbe tagliato i costi operativi chiudendo le fabbriche e licenziando circa 1.350 lavoratori. Tuttavia, l’azienda non ha intenzione di abbassare i prezzi delle sue auto elettriche . “Quando si fa questo, le cose diventano molto difficili in futuro”, ha avvertito Tavares.