Jeep Avenger si conferma SUV più venduto d’Italia a luglio e in tutto i 2025

Secondo i dati elaborati da Dataforce, luglio ha segnato un altro mese positivo per Jeep, che ha registrato una quota di mercato superiore al 4,3 per cento, mantenendosi saldamente nella top ten nazionale. Il merito va in gran parte alla Jeep Avenger, che continua a dominare il segmento, confermandosi per i primi sette mesi del 2025 il SUV più venduto in Italia e leader tra i B-SUV 100 per cento elettrici.

Jeep Avenger si conferma il terzo veicolo più venduto in Italia in assoluto, considerando ogni segmento

Tra gennaio e luglio, Jeep Avenger ha raggiunto una quota del 10,8% nel segmento B-SUV, del 5,6 per cento tra tutti i SUV e vicina al 20 per cento tra i B-SUV elettrici. La gamma, fedele al concetto di “Freedom of Choice”, propone motorizzazioni per ogni esigenza: elettrica a zero emissioni, benzina 1.2 da 100 CV, e-Hybrid a 48 Volt e la versione 4xe, che unisce trazione integrale e prestazioni fuoristrada con un sistema ibrido avanzato, incarnando appieno lo spirito Jeep.

Jeep Avenger 4xe è proposta in tre versioni: Upland, Overland e la prestigiosa North Face Edition, serie limitata a 4.806 esemplari, cifra simbolica che richiama l’altezza del Monte Bianco. Questa edizione speciale unisce materiali resistenti, tecnologie evolute e dettagli esclusivi come le finiture Summit Gold e motivi topografici, celebrando l’esplorazione e la bellezza della natura.

Parallelamente, la Jeep Renegade 4xe Plug-In Hybrid continua a registrare risultati eccellenti: prodotta a Melfi, si conferma seconda tra le ibride plug-in più vendute in Italia sia a luglio sia nel periodo gennaio-luglio, con una quota del 24%.

Renegade e Compass, entrambi SUV Made in Italy, hanno contribuito in modo significativo alla crescita del brand in Europa. Oggi la gamma offre anche la versione speciale North Star, che abbina eleganza e dotazioni di alto livello a elementi pratici, diventando una scelta ideale per chi cerca stile, comfort e funzionalità in un unico pacchetto.