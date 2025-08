Nuova Jeep Renegade: in Brasile avvistato il prototipo della versione ridisegnata

In Brasile nelle scorse ore è stato avvistato un prototipo camuffato di Jeep. A quanto pare si tratta del restyling della nuova Jeep Renegade che in quel continente continuerà ad essere commercializzata ancora per diverso tempo. Dunque non si dovrebbe trattare della famigerata nuova generazione di cui spesso vi parliamo. Ma ovviamente non possiamo essere sicuri al 100 per cento. Le immagini nelle scorse ore sono state pubblicate dal sito brasiliano Autos Segredos.

In Brasile avvistato prototipo della nuova Jeep Renegade

L’esemplare di prova della nuova Jeep Renegade 2027 era pesantemente camuffato, ma le modifiche riguarderanno principalmente i nuovi paraurti anteriore e posteriore. I fari anteriori e posteriori sono gli stessi del modello attuale. All’interno, la Renegade del 2027 subirà un cambiamento completo, cruscotto, sedili e rivestimenti delle portiere saranno ridisegnati.

La nuova Jeep Renegade sarà svelata nella prima metà del 2026, ma il debutto del sistema mild-hybrid (MHEV) è previsto già entro la fine del 2025. Dato che i test sono in fase avanzata, non è escluso che il SUV riprogettato arrivi subito con la tecnologia ibrida. La piattaforma Bio-Hybrid e-DCT introduce un impianto MHEV a 48 volt con due motori elettrici: il primo sostituisce alternatore e motorino di avviamento, mentre il secondo, più potente, lavora insieme al cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti.

Questo propulsore aggiuntivo eroga 28 CV e 5,6 kgfm di coppia, migliorando prestazioni ed efficienza. La batteria da 48 volt da 0,9 kWh, collocata sotto il sedile del conducente, alimenta entrambi i motori. La gestione elettronica consente di alternare modalità termica, elettrica o ibrida, garantendo minori consumi e la possibilità di muoversi anche in modalità totalmente elettrica.

Il sistema Bio-Hybrid e-DCT carica la batteria e genera coppia aggiuntiva per il sistema. Tra le sue tecnologie figura il Boost Assist, che converte l’energia elettrica immagazzinata in energia meccanica. Questo sistema è dotato anche della funzione “Veleggiamento” che consente al veicolo di proseguire la marcia con il cambio disinnestato o addirittura a motore spento. Il sistema Bio-Hybrid e-DCT che equipaggerà la Jeep Renegade 2027 MHEV dovrebbe consentire risparmi di carburante, soprattutto nella guida con frequenti soste e ripartenze nei grandi centri urbani, poiché il sistema elettrico finisce per funzionare per buona parte del percorso.