Abarth 600e: la tecnologia al servizio delle emozioni

Con sorpresa di molti appassionati di automobili, la rivoluzione tecnologica portata dall’elettrificazione non solo non ha penalizzato le prestazioni o il piacere di guida, ma ha anche permesso lo sviluppo dello “Scorpione” più potente della storia: l’Abarth 600e. Questa spettacolare compatta con caratteristiche da SUV e un’innegabile vocazione sportiva è disponibile in due versioni, rispettivamente da 240 CV e 280 CV, che condividono tutto il dinamismo e l’emozione che caratterizzano Abarth e la adattano al 100% all’era della transizione energetica.

Abarth 600e si distingue nella sua categoria anche per la sua dotazione tecnologica

Questi propulsori completamente elettrici, dotati di innovazioni provenienti direttamente dal mondo degli sport motoristici, offrono un’accelerazione impressionante e una maneggevolezza agile, offrendo un’esperienza di guida unica. Pur mantenendo il piacere di guida, l’auto è dotata di un pacchetto di sicurezza completo che include sei airbag e sistemi di assistenza alla guida per garantire la protezione degli occupanti in ogni momento.

Sportiva ma versatile, l’Abarth 600e è equipaggiata per offrire la migliore funzionalità nei lunghi viaggi, nei tragitti urbani e nelle manovre di parcheggio. Le sue funzioni di assistenza alla guida includono tecnologie come il cruise control adattivo, che adatta automaticamente la velocità in base alle condizioni del traffico, e un sistema di frenata di emergenza autonomo, che aiuta a prevenire collisioni e ogni tipo di potenziale incidente.

Il rilevamento della stanchezza del conducente e l’avviso di superamento della corsia migliorano ulteriormente la sicurezza stradale. Inoltre, questa vettura offre un’interfaccia di riconoscimento vocale e tutta la potenza e le informazioni dell’intelligenza artificiale ChatGPT, consentendo una relazione senza precedenti tra guidatore e macchina.

L’edizione limitata ed esclusiva di lancio Scorpionissima offre anche dotazioni tecnologiche per rendere più confortevole la guida in città: Lane Position Assistant, sensori di parcheggio a 360˚, telecamera posteriore, monitoraggio dell’angolo cieco, specchietti ripiegabili elettricamente, riconoscimento e lettura della segnaletica stradale e accensione automatica dei fari.

Gli appassionati di corse si sentiranno subito a casa con il nuovo sistema di infotainment dell’Abarth 600e. Dotato di uno spettacolare e intuitivo schermo centrale da 10,25″ (26 cm), integra esclusive funzioni di misurazione delle prestazioni, con pagine dedicate per gestire in tempo reale la coppia motore erogata a ciascuna ruota, adattando l’accelerazione alle condizioni del terreno e alle condizioni meteorologiche. Sono presenti anche schede per gli indicatori di gara, tipici di competizioni come la Formula E, come il cronometro e il diagramma della forza G.

A bordo dell’Abarth 600e, ogni dettaglio è stato attentamente studiato per offrire le stesse sensazioni che si provano in pista. Si può godere del silenzio che caratterizza la mobilità elettrica, ma è anche possibile attivare un generatore sonoro che imita il leggendario rombo dei motori Abarth, con un volume più forte nella guida sportiva. Anche il sound dello scarico è stato affinato, con suoni più profondi in accelerazione.

Al volante, l’Abarth 600e offre la possibilità di scegliere tra tre modalità di guida, per adattarsi a qualsiasi circostanza senza perdere la sua essenza sportiva. La modalità Touring offre un’accelerazione fluida, una potenza di 148 CV (110 kW) o 188 CV (140 kW), a seconda delle versioni, e una coppia di 300 Nm per una guida divertente ed efficiente, e una velocità massima di 150 km/h.

Il pedale dell’acceleratore e lo sterzo sono calibrati in modo sportivo, mentre l’ESP è disponibile in una configurazione di serie. La modalità Scorpion Street sviluppa tra 150 kW e 170 kW, una coppia di 345 Nm e una velocità massima di 180 km/h (112 mph). Per vivere appieno le sensazioni dell’Abarth 600e, la modalità Scorpion Track privilegia la maneggevolezza dinamica, con piena potenza, sterzo sportivo e impostazioni ESP che offrono un’esperienza divertente ed emozionante.

L’Abarth 600e non è solo progettata per essere emozionante da guidare, ma anche pratica e sicura. Con la sua combinazione di tecnologia all’avanguardia, prestazioni e stile distintivo, questa vettura elettrica è pronta a rivoluzionare le strade.