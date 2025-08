Opel Frontera GS a sette posti: SUV ideale per le famiglie

La nuova Opel Frontera è pensata per accompagnare ogni avventura della vita quotidiana, grazie a un’impostazione pratica, versatile e completamente elettrificata. Questo SUV rappresenta una soluzione ideale per le famiglie numerose e i gruppi, offrendo spazio fino a sette passeggeri. Il suo stile deciso, le dotazioni funzionali e un ottimo rapporto qualità-prezzo lo rendono perfetto per chi cerca comodità e convenienza. Per chi ha bisogno di più spazio, la versione Opel Frontera GS Hybrid, dotata di un equipaggiamento completo, è disponibile a partire da 27.690 euro, con la possibilità di aggiungere due posti extra con un pacchetto opzionale da 800 euro. Anche nella configurazione a cinque posti, Frontera rimane accessibile, con un prezzo di partenza di 24.190 euro (prezzi riferiti al mercato tedesco, IVA inclusa). Un’auto pensata per unire funzionalità, stile e accessibilità in un’unica soluzione.

Per grandi famiglie: fino a sette persone possono viaggiare in Opel Frontera GS

Con una lunghezza di 4.385 millimetri, una larghezza di 1.849 millimetri (con specchietti retrovisori esterni ripiegati) e un’altezza di 1.635 millimetri, ogni Opel Frontera offre soprattutto una cosa: tanto spazio flessibile. Questo SUV conveniente è quindi adatto come versatile compagno di viaggio, sia con cinque che con sette posti. Nella versione per cinque occupanti, la Frontera offre 460 litri di volume di carico con i sedili posteriori sollevati e un comfort di viaggio particolarmente spazioso, soprattutto nella seconda fila. Abbattendo i sedili posteriori della seconda fila, che possono essere divisi in modo flessibile con un rapporto 60:40, la capacità aumenta a circa 1.600 litri.

Chi desidera portare a bordo meno bagagli, ma più persone, può scegliere il pacchetto a sette posti. Ad esempio, i bambini possono viaggiare sui due sedili aggiuntivi della terza fila. Allo stesso modo, guidatore e passeggeri possono viaggiare anche in gruppi di sei, poiché i sedili della terza fila possono essere ripiegati singolarmente. In questo modo, valigie, borse o altri utensili da viaggio trovano comunque posto nel bagagliaio. In alternativa, tutti i sedili posteriori possono essere ripiegati per creare un’ampia superficie di carico piana.

Indipendentemente dal numero di passeggeri, la carrozzeria e il design della Frontera offrono le migliori condizioni per un viaggio confortevole. Il passo lungo di 2.670 millimetri facilita l’accesso alla terza fila, così come i sedili della fila centrale, che possono essere ripiegati in avanti; i fianchi e il lunotto verticali offrono inoltre ai passeggeri posteriori più spazio nella zona delle spalle e della testa.

Inoltre, numerosi dettagli di comfort rendono il viaggio nella configurazione a sette posti della Opel Frontera GS ancora più piacevole. Ad esempio, il conducente e il passeggero anteriore possono godere dei sedili Intelli-Seats brevettati di serie. Grazie a una speciale rientranza al centro del sedile, riducono la pressione sul coccige e contribuiscono a un comfort di guida rilassato.

Il sistema di infotainment multimediale con touchscreen a colori da 10 pollici e display informativo per il conducente garantisce il massimo dell’intrattenimento e della connettività. E quando i dispositivi mobili personali necessitano di ricarica, sono disponibili diverse opzioni: il caricabatterie wireless nella consolle centrale è incluso in questa configurazione, così come un totale di cinque porte USB-C: due nella parte anteriore, altre due nella seconda fila e una aggiuntiva nella terza fila.

Tutti i passeggeri della Frontera possono godere di un piacevole clima estivo grazie al climatizzatore automatico, di serie anche su Opel Frontera GS. I fari anteriori, gli indicatori di direzione e le luci posteriori a LED aumentano la sicurezza e la visibilità al buio; inoltre, la telecamera posteriore con visione a 130 gradi facilita le manovre con la migliore visuale posteriore. Con queste dotazioni, la Opel Frontera offre un piacere di guida accessibile a un massimo di sette persone.