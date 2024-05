Tavares: “La transizione verso le auto elettriche onere significativo per i fornitori”

Nelle scorse ore durante una conferenza di Bernstein, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha sottolineato che la transizione verso la mobilità elettrica implica un “peso considerevole” anche per i fornitori di automobili, mentre il settore si impegna nella riduzione dei costi. Il numero uno del gruppo automobilistico ha spiegato che i costi di produzione dei veicoli elettrici superano quelli delle controparti a benzina, costringendo le case automobilistiche a concentrarsi sulla riduzione dei costi in tutte le fasi operative, comprese le catene di approvvigionamento e la logistica. Ha evidenziato che la gara verso i veicoli elettrici si è trasformata in una competizione per il contenimento dei costi e dunque inevitabilmente anche i fornitori dovranno fare i conti con significativi oneri.

Tavares: per i fornitori oneri significativi con il passaggio alle auto elettriche, i governi devono incentivare l’acquisto degli EV

Tavares inoltre ha parlato anche anche della necessità che i governi di Europa prevedano degli incentivi per chi acquista auto elettriche senza i quali la domanda crolla. Durante la 40esima Annual Strategic Decisions Conference di Bernstein, il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, ha evidenziato l’importanza del sostegno governativo per rendere le auto elettriche accessibili in Europa. Ha sottolineato che i governi devono fornire incentivi, poiché la domanda per le vetture elettriche è fortemente influenzata da tali misure. Tavares ha osservato che se i governi, in Germania, Italia o altrove, interrompono gli incentivi, la domanda non solo diminuisce, ma crolla completamente.

Questo, ha spiegato, è dovuto al fatto che i consumatori hanno un atteggiamento condizionato, pensando: “se non mi aiuti, non ti aiuterò” nel combattere il cambiamento climatico. Ha evidenziato che la correlazione tra ordini di vetture elettriche e incentivi governativi è evidente, poiché la domanda è direttamente influenzata dalla presenza o dall’assenza di tali incentivi.

Tavares ha riflettuto sulla tendenza verso l’elettrificazione, riconoscendo che i nostri figli saranno un motore importante in questa direzione, ma ha notato che ci sono ancora incognite riguardo agli ostacoli o agli acceleratori lungo questa strada. Riguardo alla competizione con Tesla in Europa, ha indicato che Stellantis ha appena avviato l’offensiva sull’elettrico negli Stati Uniti, mentre in Europa la competizione è accesa, con alterne posizioni mensili tra le case automobilistiche.