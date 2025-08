Leapmotor registra un nuovo record a luglio 2025 in Cina

Leapmotor, la stella nascente del settore cinese dei veicoli a nuova energia (NEV), ha consolidato ancora una volta la sua reputazione di innovatore e innovatore di alto livello consegnando ben 50.129 veicoli a luglio 2025 (comprese le vendite totali nazionali ed estere), segnando un aumento annuo del 126 per cento.

Leapmotor registra un record a luglio 2025 con un volume di vendita al dettaglio senza precedenti in tutta la Cina

Questo traguardo rappresenta il più alto fatturato mensile di Leapmotor nella storia dell’azienda e la prima volta che supera la soglia delle 50.000 unità, a dimostrazione della sua agilità e del suo appeal per i consumatori. Grazie a questo importante risultato, Leapmotor ha conquistato con orgoglio il primo posto tra tutte le start-up cinesi attive nel settore dei veicoli elettrici a zero emissioni nel mese di luglio 2025.

Superando concorrenti già affermati e con una presenza consolidata sul mercato, l’azienda ha rafforzato la propria posizione di leadership nel segmento dei veicoli elettrici ecologici. Inoltre, Leapmotor si distingue anche per l’offerta di modelli accessibili e tecnologicamente avanzati, dimostrando la sua capacità di competere sia in termini di innovazione che di prezzo.

Questo slancio si basa sulla straordinaria performance di Leapmotor nella prima metà del 2025, durante la quale l’azienda ha anche guidato il gruppo nelle consegne di veicoli elettrici a nuova generazione. Con la crescente domanda dei consumatori e il plauso della critica per il suo design all’avanguardia e i suoi sistemi intelligenti, Leapmotor continua a ridefinire il futuro della mobilità in Cina. Modelli come T03, C10 e B10 del resto mostrano di essere molto apprezzati anche da noi.